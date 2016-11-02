Месси поругался с игроками «Ман Сити». ФИФА запретила играть на новой арене «Зенита». Дайджест событий дня

Месси повздорил с футболистами «Ман Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси влип в конфликт после матча Лиги чемпионов с«Манчестер Сити» – его оскорбили футболисты английского клуба, а тот не сдержался и назвал своего обидчика «глупцом» (по другим данным – «идиотом»). Инцидент произошел в тоннеле стадиона и был исчерпан после вмешательства форварда «Сити» Серхио Агуэро. Напомним, англичане выиграли матч 3:1.

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Смолов отправился с «Краснодаром» в Гельзенкирхен

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов полетел с командой на матч четвертого тура группового турнира Лиги Европы против «Шальке». Он уже тренируется без ограничений после травмы колена, полученной 29 сентября в матче против «Ниццы» (5:2). Впрочем, главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что более вероятен вариант, при котором Смолов выйдет на замену в игре с «Оренбургом» в конце недели. А вот у полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева дела идут гораздо хуже – у него случился рецидив, поэтому в нынешнем году игрок больше на поле не появится.

Молодой нигериец выбрал «Спартак» для прохождения просмотра

Нападающий нигерийского клуба «Викки Туристы» Годвин Обайе сообщил, что в скором времени отправится в Россию. В игроке заинтересован московский «Спартак», который предложил ему пройти просмотр. «Отправляюсь в Россию на следующей неделе. Пока еще не получил визы. Я буду проходить просмотр в «Спартаке», а не в ЦСКА, как это сообщалось ранее», – рассказал местной прессе Обайе, который в 19-летнем возрасте забил 19 голов в нигерийском чемпионате.

КДК РФС реабилитировал вратаря «Зенита»

Просьба «Зенита» об отмене красной карточки вратарю команды Михаилу Кержакову, показанной ему в матче с «Анжи» (0:4) в рамках 1/8 финала Кубка России, была удовлетворена после заседания КДК РФС. «Были предоставлены все необходимые документы. Информацию мы направили в экспертно-техническую комиссию. Основываясь на их заключении, мы принимаем решение отменить красную карточку Михаила Кержакова», – отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Это удар в спину!» – президент «Урала» об уходе Скрипченко

Президент «Урала» Григорий Иванов шокирован информацией о возможном продолжении карьеры бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко в самарских «Крыльях Советов». «Вчера нашим уральским журналистам он рассказывал, как ему тяжело, как он устал, что ему надо побыть дома, с семьей. А сегодня он уже нашел команду, наших непосредственных конкурентов. Весь его уход, вся эта ситуация – очень дурно попахивает. Считаю, что это очень непорядочный поступок. Удар в спину. Он мне сказал, когда пришел проситься, что так устал. Зачем он мне все это говорил?» – заявил президент «Урала», рассуждающий о порядочности через несколько дней после матча «Урала» и «Терека».

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«Крылья Советов» пока выбирают

Уволив Франка Веркаутерена, руководство «Крыльев Советов» пока не спешит с приглашением нового тренера. Председатель совета директоров Дмитрий Шляхтин подтвердил, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Урала» Вадимом Скрипченко, но помимо него рассматривает и другие кандидатуры.

«Со Скрипченко решили связаться после его освобождения. У нас еще три кандидатуры, и мы с ними тоже проведем переговоры. Отставка Веркаутерена произошла после поражения от «Оренбурга», и если бы его не было, то не было бы отставок, я это обговаривал», – отметил Шляхтин.

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На «Крестовском» забраковали выкатное поле

Новый стадион «Зенита» ждет очередное изменение в его проекте. Представители ФИФА забраковали выкатное поле арены, которое считалось одной из ее изюминок. «Инспекторы ФИФА попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз. Раз поле пружинит, то как на нем играть?» – задается вопросом источник.

Юноши ЦСКА забили пять голов «Монако»

В рамках юношеской лиги УЕФА московский ЦСКА в гостях выиграл у «Монако» с крупным счетом. Четыре гола забил форвард армейцев Федор Чалов, причем для этого ему потребовалась всего 41 минута. Еще один забитый мяч на счету Жамалетдинова. Победа позволила ЦСКА возглавить таблицу группы Е с девятью очками.