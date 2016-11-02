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    РФПЛ – 297-я по зрелищности лига мира. Падение на уровень Индии и Кении


    4
    Голосов: 6
    02.11.2016 14:00
    Один из рейтингов средней результативности попросту унижает российскую Премьер-лигу. Мы уже привыкли, что зрелища в ней стало мало, но теперь голы здесь забивают так же редко, как в Кении и Индии. «Бомбардир» разбирается, кто по голам в топе, а кто – внизу.

    РФПЛ на дне

    Итак, в таблице одного из зарубежных букмекерских порталов, которая обновляется буквально после каждого сыгранного тура, всего представлено 312 дивизионов мира, сюда входят и низшие лиги – например, российская ПФЛ (зона «Восток») столь же результативна, как и Премьер-лига Украины – 2,54 гола за матч. Положение РФПЛ с ее 1,9 за игру просто ужасает. Потому что из всех более-менее футбольных стран именно наша высшая лига находится столь низко. Ниже только главные дивизионы Индии, Кении, Ботсваны, Албании и Черногории, остальные – вторые и третьи лиги различных государств. Довольно низко находится и ставшая уже давно слишком унылой аргентинская Примера, но там хотя бы 2,08 гола за игру. А мы – на грани падения аж в четвертую сотню.

    Что там у топ-лиг

    Да все у них в порядке, поскольку даже считающаяся самой неинтересной Лига 1 Франции лишь недавно выпала из второй сотни с показателем 2,47, который нам и не снился уже давно. В Португалии похуже (2,36), но ненамного. Остальные чемпионаты, которые на слуху, удерживают результативность на уровне 2.7 – это Англия, а также Италия и Голландия (обе – 2,71), чуть покруче – Германия (2,77). Испанцы все же далеко впереди – на 67 месте со своими 3,07 гола за игру.

    Тройка самых веселых лиг

    Возглавляет список второй дивизион Андорры. Да, есть и такой, а результативность у него – 4,68 гола за игру. Там играют сразу несколько дублирующих команд от более-менее известных «Санты-Коломы», «Энкампа» и еще парочки клубов, в туре также обязательно происходят один-два разгрома, причем жестоких – забить могут и семь и девять. Популярен счет 2:1, но и 3:2 тоже любят побеждать.

    На втором месте первый дивизион Латвии. Там 4,47 гола за игру и 4-5 разгромов в туре. Скажем, еще не снявшийся с чемпионата аутсайдер «Екабпилс» проиграл два последних матча с общим счетом 0:23, а всего за 27 игр пропустил 132 мяча. А у лидера – 102 забитых гола. Конечно, это не та результативность, к которой хочется стремиться чемпионату.

    Замыкает тройку один из низших дивизионов Германии – бременская Оберлига, в которой тоже хватает крупных счетов, но, тем не менее, регулярно забивают. 4,4 мяча за игру.

    Какая страна самая результативная?

    Результативность главной лиги этой страны – как раз на уровне немецкой Бундеслиги. А вот в остальных дивизионах голов забивается гораздо больше. Среди первых 30 результативных лиг мира почти треть их – девять штук – из Дании. В общем, на всех уровнях в Дании весело и забивается не меньше трех голов за матч, лишь пару лиг выбиваются из этого показателя, в том числе и главная – где жгут «Копенгаген» и «Брондбю».

    Какая лига самая нерезультативная?

    Самая главная скукота – в Албании. Половину из шести самых нерезультативных лиг занимают как раз албанские. Список из 312 чемпионатов замыкает албанский 1-й дивизион А. Там участвуют 10 команд, но из 30 уже проведенных матчей (позади шесть туров) верховых было лишь четыре. А средняя результативность составляет жалкие 1,47 гола за игру.

    Что у нас не так?

    А что еще можно сказать про чемпионат, где один верховой матч в туре – обычная история, два – уже неземная радость, а три – просто чудо. Где новичок чемпионата не может заполнить 5-тысячную арену, где чемпион не пережил ни одного аншлага, где крутой стадион на один из главных матчей сезона еле собирает восемь тысяч, но так распространены отмазки – рабочий день, хоккей, дачи. Где почти половина команд играет в пять защитников (не 3-5-2, а именно 5-3-2). Учитывая погодные условия, в которых предстоит провести еще пять туров, нам и показатель чемпионата Кении в 1.87 скоро покажется недостижимым.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: rfpl.org, 3point.dk, dailymail.co.uk, albaniannews.com, fclm.ru
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +12446

      Вомбат 6 декабря 2016, 16:59

      Дурацкий рейтинг. Я, например, считаю, что итальянская серия А скучнее нашего чемпионата, хотя уровень мастерства там выше, и забивается там сейчас больше. Зато борьбы настоящей меньше. Наш чемпионат проигрывает ведущим чемпионатам Европы в скорости командного движения. Потому что физика у команд плохая, атлетизм, который был главным козырем советского футбола, потерян. А вот насчет того, что мало голов... Лично мне на ошибки защитников, характерные, например, для чемпионата Украины, смотреть неохота.

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 4 ноября 2016, 21:18

      Хотелось бы видеть более высокую результативность.Хотя бы 2,5 , а не 1,9. А то забьют и все и пешком по полю ходят.

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 4 ноября 2016, 09:49

      Высосано не высосано из пальца,а хочется смотреть и видеть,как мячик влетает в ворота,а не как 22 чела ходят по полю туды сюды....................

      1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 4 ноября 2016, 00:47

      Вот почему нужно срочно упразднять лимит

      0
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      Рейтинг: +12446

      Вомбат > BuenosArgentina 6 декабря 2016, 17:01

      Чепуха, лимит надо отменять по другим причинам, а не потому что голов мало. Наоборот, когда к нам приедут хорошие защитники, будет голов еще меньше. А звездные нападающие к нам не поедут, они и там нарасхват.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 ноября 2016, 17:35

      Политический заказ

      0
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      Рейтинг: +127

      2238331 2 ноября 2016, 21:33

      А может у нас просто один из самых ровных чемпионатов. ))))))))

      -1
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      Рейтинг: +19

      Bars_za_FcAlania 2 ноября 2016, 20:54

      Рейтинг носит бредовый характер, идите смотрите чемпионат Андорры сами...

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 2 ноября 2016, 19:49

      Рулон обоевъ в точку сказал

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 2 ноября 2016, 19:22

      Красавцы,ещё и комментарии удаляете.

      1
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      Рейтинг: +177

      miklos > ZENIT GOAL 2 ноября 2016, 20:24

      удаляем, раз не можете обойтись без мата и оскорблений

      -1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > miklos 2 ноября 2016, 21:49

      Простите, а где вы увидели мат и оскорбления?

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > ZENIT GOAL 3 ноября 2016, 00:52

      я об общих правилах поведения на сайте, о которых здесь почему-то многие забывают.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > miklos 3 ноября 2016, 01:13

      Так об общих правилах или о мате и оскорблениях,которых в моём комментарии не было? Я написал,что бомбардир слишком увлекается выкладыванием фоток голых девок и провокационных новостей в ущерб своим прямым обязанностям.Даже на Соккере,который за последний год пускай и сильно обеднел в визуальной части,за эти два дня провели по шесть текстовых трансляций матчей ЛЧ,а бомбардир предпочитает заниматься околофутбольной ерундой.Какие такие "общие правила" я нарушил?

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      Рейтинг: +177

      miklos > ZENIT GOAL 3 ноября 2016, 12:25

      если б мы написали, что ваш комментарий - "идиотский", вы, конечно же, посчитали бы это оскорблением. точно так же и с "идиотскими" статьями. а "прямые обязанности" здесь не то что выполняются, они часто перевыполняются. но уж конечно такие как вы предпочтут об этом умолчать) но при этом мы очень рады за вас, что вы читаете шесть текстовых трансляций матчей ЛЧ одновременно.

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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 2 ноября 2016, 17:56

      Да зачем этот бред выкладывать. Давайте сравним еще студенческие лиги с РФПЛ. А еще лучше с результативностью дворовых команд.

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      Рейтинг: +177

      miklos > Ч.В.Г. 2 ноября 2016, 18:05

      ну сравни с топовыми лигами, о чем в статье и написано. тоже бред? или лень вникать?)

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