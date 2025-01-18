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    Веденеев ответил, в чем Соболев превосходит Гонду

    Бывший зенитовец Сергей Веденеев высказался о форвардах команды.

    – Соболев имеет какие-то перспективы в «Зените» после его дебютного отрезка? Нужно ли от него избавляться?

    – Чтобы как-то проявить себя, Соболеву нужно прыгнуть выше головы. На том уровне, на котором он всегда играл, никогда не станет основным в питерской команде. Его конек – ведение борьбы на «втором этаже». Только этим выделяется. Когда находился в хорошей физической форме, приносил много пользы «Спартаку». На него шли диагональные передачи в штрафную, и ему нравилось потолкаться, попихаться. Характер у него такой, еще и с судьями может поругаться.

    Но это лишь маленькой эпизод игры. Как только мяч переходит вниз, на траву, Александр превращается в среднего исполнителя. Нельзя, наверное, сказать, что он ногами играть совсем не умеет, но играет плохо. Это связано с его ростом, стилем… Если он столько лет выделялся силовым футболом, то с чего в таком возрасте начнет перестраиваться?

    – Да, в 27 это сложно.

    – У Лусиано нет такого драйва и огня, как у Соболева, но ногами он играет просто на порядок сильнее. Да и головой неплохо. Поэтому непонятно, почему его вдруг стали редко выпускать в основе. Аргентинцу, кажется, не дали ни одного шанса центральным нападающим себя попробовать. Сразу с первых матчей отправили на фланг, причем на правый. Или вообще где-то в глубине, в оттяжке. А с его данными там вообще делать нечего.

    • Соболев куплен летом у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • У Александра 0+0 в РПЛ за «Зенит».
    • В 12 матчах РПЛ Гонду забил 6 голов.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.01.2025 20:48
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    Комментарии (9)
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    andrei-sarap-yandex
    1737222754
    РАЗНИЦА В ПАСПОРТЕ...ДОЛОЙ ЛИМИТ
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    ...уефан
    1737222788
    ..."Соболев превосходит Гонду" Вот, как такое переварить!? Ни одного действия на поле в чём Соболев может быть сильнее Гонду!...
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    Спартачище
    1737223559
    соболек шикарно сидит на лавке, в этом он превосходит всех
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1737225644
    Сельмагу полезно бы это прочитать. "*
    Ответить
    qawzsexdr
    1737226371
    В играх на компьютере
    Ответить
    САДЫЧОК
    1737228469
    Физрук Семак только мешает команде! Лусиано сильный нападающий. Но без Вендела и с Семаком Зениту будет хреново.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737230218
    Надо дельфину первый гол забить
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