Веденеев ответил, в чем Соболев превосходит Гонду

Бывший зенитовец Сергей Веденеев высказался о форвардах команды.

– Соболев имеет какие-то перспективы в «Зените» после его дебютного отрезка? Нужно ли от него избавляться?

– Чтобы как-то проявить себя, Соболеву нужно прыгнуть выше головы. На том уровне, на котором он всегда играл, никогда не станет основным в питерской команде. Его конек – ведение борьбы на «втором этаже». Только этим выделяется. Когда находился в хорошей физической форме, приносил много пользы «Спартаку». На него шли диагональные передачи в штрафную, и ему нравилось потолкаться, попихаться. Характер у него такой, еще и с судьями может поругаться.

Но это лишь маленькой эпизод игры. Как только мяч переходит вниз, на траву, Александр превращается в среднего исполнителя. Нельзя, наверное, сказать, что он ногами играть совсем не умеет, но играет плохо. Это связано с его ростом, стилем… Если он столько лет выделялся силовым футболом, то с чего в таком возрасте начнет перестраиваться?

– Да, в 27 это сложно.

– У Лусиано нет такого драйва и огня, как у Соболева, но ногами он играет просто на порядок сильнее. Да и головой неплохо. Поэтому непонятно, почему его вдруг стали редко выпускать в основе. Аргентинцу, кажется, не дали ни одного шанса центральным нападающим себя попробовать. Сразу с первых матчей отправили на фланг, причем на правый. Или вообще где-то в глубине, в оттяжке. А с его данными там вообще делать нечего.