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    • Рабинер опубликовал трогательный пост в день рождения Владимира Федотова: «Выиграл мало, но остался человеком»

    Рабинер опубликовал трогательный пост в день рождения Владимира Федотова: «Выиграл мало, но остался человеком»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост по случаю дня рождения Владимира Федотова.

    Экс-тренеру «Спартака» сегодня исполнилось бы 82 года.

    «Григорьич... Уникальный человек. Вся 16-летняя карьера игрока – в ЦСКА, рекордсмен армейцев по числу матчей в чемпионатах СССР, автор золотого гола 1970 года в ворота «Динамо» в переигровке от знаменитой ташкентской кочки, которую он после игры срезал и привез с собой в Москву. Отец – Григорий Федотов, опять же легенда ЦДКА.

    И человека с такой биографией приняли на ура и с любовью спартаковские болельщики. А все потому, что магнетизм личности, доброе душевное человеческое начало никакая биография не перебьет.

    И титулов как главный тренер Григорьич со «Спартаком» не брал, хотя был близок – и его серебро было с позолотой (столько же очков в 2006-м, сколько у армейцев, но золотые матчи после поражения ЦСКА от «Локо» в 2002-м по инициативе Евгения Гинера отменили), и финал Кубка, где проиграли 0:3 тому же ЦСКА. А если уйти глубже в прошлое, то кто лишил собственного тестя и «Спартак» вместе с ним Кубка СССР 1981 года? Григорьич и его СКА (Ростов), который в том же году вылетел из высшей лиги.

    И все равно – любят! За легендарное «могу и по мордульке» в адрес Павлюченко, за 4:1 в Питере у «Зенита» в первом же матче в новой роли, да просто за восприятие окружающего мира, которое в 2007-м буквально за тур до отставки он выразил в таком ответе на мой вопрос, не стоит ли посадить игроков на несколько дней на сборы в наказание за проигрыши и безразличие некоторых на поле:

    «Невозможно жить прежней жизнью. Игроки взвыли бы, озлобились, а работать лучше не начали! Уверяю: и Тарасов, и Бесков сегодня работали бы в иной манере, чем когда-то, у них было великолепное чутье. Нет, мы не будем возвращаться к сталинскому режиму. Футбол – часть нашей жизни. Изменились и он, и она».

    Изменилась ли?...

    Через несколько дней Федотова уволят, и Леонид Федун вдогонку скажет: «В команде нельзя быть дамой, приятной во всех отношениях». Эти слова Леониду Арнольдовичу болельщики запомнят надолго. И вывесят баннер: «Прости их, Григорьич!..» на следующем после увольнения матче с «Сатурном». Увидев этот баннер, он, по словам его жены Любови Константиновны, урожденной Бесковой, заплачет...

    Вот за это и любили. За доброту. За совесть. За слeзы, которые не бывают красно-белыми и красно-синими. Все это как-то не совсем монтируется с тренерской профессией, которая порой подразумевает жестокость, умение переступать через людей и идти дальше. Может, оттого он и выиграл мало. Но остался человеком.

    Ох, Григорьич, Григорьич, добрый, сентиментальный и наивный человек, в чем-то оставшийся ребенком и смотревший на жизнь в розовом цвете...

    В эти времена вам наверняка было бы неуютно. Светлая, светлая, светлая память», – написал Рабинер.

    • Федотов ушел из жизни в 2009 году в 66 лет.
    • Главным тренером «Спартака» Владимир Григорьевич был в 2006-2007 годах.
    • В 2007-2008 годах Федотов был спортивным директором ФК «Москва».

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    18.01.2025 19:15
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    Комментарии (2)
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