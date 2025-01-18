Реакция Медведева на новость о подготовке 35-миллионного трансфера для «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной покупке вингера «Ботафого» Луиса Энрике.

Сообщалось, что петербургский клуб собирается выкупить его за 35 миллионов евро.

«Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков. Комментарии только по результатам», – заявил Медведев.