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    • Реакция Медведева на новость о подготовке 35-миллионного трансфера для «Зенита»

    Реакция Медведева на новость о подготовке 35-миллионного трансфера для «Зенита»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной покупке вингера «Ботафого» Луиса Энрике.

    Сообщалось, что петербургский клуб собирается выкупить его за 35 миллионов евро.

    «Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков. Комментарии только по результатам», – заявил Медведев.

    • В сделку по Энрике могут включить Вендела и Артура.
    • В составе «Ботафого» он забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2025 16:29
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    Комментарии (12)
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    Дубина
    1737209482
    Позор баклажанам)))!!!!
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    Цугундeр
    1737209542
    Вендел 20 +Артур 10-Энрике 35(и то-врядли)Гы.Пятёра.) Зеня хотя бы трудится,а не розовыми жупелами размахивает ..
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1737211138
    За 55 матчей 12 голов и 6 передач-это разве отличная статистика?))) Перед банкротством Газпром решил пошиковать.
    Ответить
    andr45
    1737212963
    «За 23-летнего хавбека «Спортинг» гарантированно получит 20,3 млн евро. Еще 4 млн евро португальцы получат в виде бонусов» За Артура «Zenitе» заплатил € 15 млн, и € 3 млн заплатит в качестве бонусов, сообщает Globo Esporte. В текущем сезоне Артур принял участие 11 матче, из которых в 10 выходил на замену. Всего Артур сыграл 245 минут, забил 1 гол и отдал две голевые передачи. В общем, как скамеечник, Артур очень даже и не плох. Для сравнения Ерохин провел всего 209 минут и забил всего-то два гола(
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    ScarlettOgusania
    1737214552
    в Бетисе Энрике запомнился лишь скандалом с букмекерами, когда делал ставки сколько он жёлтых карточек получит, в Бразилии играл хорошо, вместе с Фого завоевал кубок Либертадорес, но за 35 лимонов купить то, что может адаптироваться год или полтора - бом.жи сильно рискуют, вся эта заваруха вокруг Луиса похожа на "свистать всех наверх!" с неизвестно каким результатом в итоге)) ещё неизвестно кому повезёт в этой сделке!
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    Иван Петров 1986
    1737214735
    Да не жмитесь - в россии денег до хрена, еще не на одну обезьянку хватит.
    Ответить
    Спартачище
    1737215440
    К собольку на лавку подкрепление
    Ответить
    sochi-2013
    1737215757
    Какая мерзость! На лечение своих детей всем миром собираем по всем каналам ТВ, а на писькомерство никаких денег не жалеют. Где воспитанники Зенита?
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737216483
    Зенит пиарят а стыдно за позорный Спартак с его неликвидами и договорняками
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    Krics
    1737219015
    Позор Российского футбола,поддерживает своё реноме,ихмо.
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