Реакция Медведева на новость о подготовке 35-миллионного трансфера для «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной покупке вингера «Ботафого» Луиса Энрике.
Сообщалось, что петербургский клуб собирается выкупить его за 35 миллионов евро.
«Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков. Комментарии только по результатам», – заявил Медведев.
- В сделку по Энрике могут включить Вендела и Артура.
- В составе «Ботафого» он забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.
- Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.