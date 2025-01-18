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    Канчельскис вспомнил, как Лобановский наказывал Юрана

    Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с демаршем нескольких легионеров РПЛ.

    Как минимум три латиноамериканских футболиста не вернулись вовремя в Россию после отпуска.

    • Бителло («Динамо»)
    • Хорди Томпсон («Оренбург»)
    • Виктор Мендес («Крылья Советов»)

    – Какое наказание получил бы Мендес в ваше время?

    – Различные наказания были. У Юрана вон спросите, какое у него было наказание, когда он пропал на недельку.

    Лобановский его в часть отправил. Играешь в футбол, а потом раз и портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра. Вот тебе и наказание.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2025 10:21
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Городовой
    1737206726
    Юрану на пользу не пошло...
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