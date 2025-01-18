Канчельскис вспомнил, как Лобановский наказывал Юрана

Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с демаршем нескольких легионеров РПЛ.
Как минимум три латиноамериканских футболиста не вернулись вовремя в Россию после отпуска.
- Бителло («Динамо»)
- Хорди Томпсон («Оренбург»)
- Виктор Мендес («Крылья Советов»)
– Какое наказание получил бы Мендес в ваше время?
– Различные наказания были. У Юрана вон спросите, какое у него было наказание, когда он пропал на недельку.
Лобановский его в часть отправил. Играешь в футбол, а потом раз и портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра. Вот тебе и наказание.