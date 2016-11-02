РФПЛ – 297-я по зрелищности лига мира. Падение на уровень Индии и Кении

РФПЛ на дне

Итак, в таблице одного из зарубежных букмекерских порталов, которая обновляется буквально после каждого сыгранного тура, всего представлено 312 дивизионов мира, сюда входят и низшие лиги – например, российская ПФЛ (зона «Восток») столь же результативна, как и Премьер-лига Украины – 2,54 гола за матч. Положение РФПЛ с ее 1,9 за игру просто ужасает. Потому что из всех более-менее футбольных стран именно наша высшая лига находится столь низко. Ниже только главные дивизионы Индии, Кении, Ботсваны, Албании и Черногории, остальные – вторые и третьи лиги различных государств. Довольно низко находится и ставшая уже давно слишком унылой аргентинская Примера, но там хотя бы 2,08 гола за игру. А мы – на грани падения аж в четвертую сотню.

Что там у топ-лиг

Да все у них в порядке, поскольку даже считающаяся самой неинтересной Лига 1 Франции лишь недавно выпала из второй сотни с показателем 2,47, который нам и не снился уже давно. В Португалии похуже (2,36), но ненамного. Остальные чемпионаты, которые на слуху, удерживают результативность на уровне 2.7 – это Англия, а также Италия и Голландия (обе – 2,71), чуть покруче – Германия (2,77). Испанцы все же далеко впереди – на 67 месте со своими 3,07 гола за игру.

Тройка самых веселых лиг

Возглавляет список второй дивизион Андорры. Да, есть и такой, а результативность у него – 4,68 гола за игру. Там играют сразу несколько дублирующих команд от более-менее известных «Санты-Коломы», «Энкампа» и еще парочки клубов, в туре также обязательно происходят один-два разгрома, причем жестоких – забить могут и семь и девять. Популярен счет 2:1, но и 3:2 тоже любят побеждать.

На втором месте первый дивизион Латвии. Там 4,47 гола за игру и 4-5 разгромов в туре. Скажем, еще не снявшийся с чемпионата аутсайдер «Екабпилс» проиграл два последних матча с общим счетом 0:23, а всего за 27 игр пропустил 132 мяча. А у лидера – 102 забитых гола. Конечно, это не та результативность, к которой хочется стремиться чемпионату.

Замыкает тройку один из низших дивизионов Германии – бременская Оберлига, в которой тоже хватает крупных счетов, но, тем не менее, регулярно забивают. 4,4 мяча за игру.

Какая страна самая результативная?

Результативность главной лиги этой страны – как раз на уровне немецкой Бундеслиги. А вот в остальных дивизионах голов забивается гораздо больше. Среди первых 30 результативных лиг мира почти треть их – девять штук – из Дании. В общем, на всех уровнях в Дании весело и забивается не меньше трех голов за матч, лишь пару лиг выбиваются из этого показателя, в том числе и главная – где жгут «Копенгаген» и «Брондбю».

Какая лига самая нерезультативная?

Самая главная скукота – в Албании. Половину из шести самых нерезультативных лиг занимают как раз албанские. Список из 312 чемпионатов замыкает албанский 1-й дивизион А. Там участвуют 10 команд, но из 30 уже проведенных матчей (позади шесть туров) верховых было лишь четыре. А средняя результативность составляет жалкие 1,47 гола за игру.

Что у нас не так?

А что еще можно сказать про чемпионат, где один верховой матч в туре – обычная история, два – уже неземная радость, а три – просто чудо. Где новичок чемпионата не может заполнить 5-тысячную арену, где чемпион не пережил ни одного аншлага, где крутой стадион на один из главных матчей сезона еле собирает восемь тысяч, но так распространены отмазки – рабочий день, хоккей, дачи. Где почти половина команд играет в пять защитников (не 3-5-2, а именно 5-3-2). Учитывая погодные условия, в которых предстоит провести еще пять туров, нам и показатель чемпионата Кении в 1.87 скоро покажется недостижимым.