Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков оценил место своего партнера Артема Дзюбы в российском футболе.
«Как Артем Дзюба влияет на команду? Конечно, очень важно иметь такого одноклубника и партнера по команде.
Дзюба – это живая легенда российского футбола. Артем своей самоотдачей на тренировках и в матчах мотивирует как молодых, так и опытных футболистов «Акрона». Он нам очень нужен», – сказал Волков.
- «Акрон» занимает 9-е место в РПЛ с 22 очками после 18 туров.
- 1-й сбор команды будет проходить в Абу-Даби до 29 января.
- Контракт Дзюбы истекает летом.