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    Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола»

    Вратарь «Акрона» Сергей Волков оценил место своего партнера Артема Дзюбы в российском футболе.

    «Как Артем Дзюба влияет на команду? Конечно, очень важно иметь такого одноклубника и партнера по команде.

    Дзюба – это живая легенда российского футбола. Артем своей самоотдачей на тренировках и в матчах мотивирует как молодых, так и опытных футболистов «Акрона». Он нам очень нужен», – сказал Волков.

    • «Акрон» занимает 9-е место в РПЛ с 22 очками после 18 туров.
    • 1-й сбор команды будет проходить в Абу-Даби до 29 января.
    • Контракт Дзюбы истекает летом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.01.2025 18:54
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    Комментарии (7)
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    Кривая да нелёгкая
    1737215896
    Дзюба рекордсмен наш ! И в сборной и в Зените был лидером! Действительно живая легенда кто бы что не говорил
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    Krics
    1737218671
    О времена,о нравы,если рукоблуды легенды РПЛ,то писец этой лиге,ихмо.
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