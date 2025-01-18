Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков оценил место своего партнера Артема Дзюбы в российском футболе.

«Как Артем Дзюба влияет на команду? Конечно, очень важно иметь такого одноклубника и партнера по команде.

Дзюба – это живая легенда российского футбола. Артем своей самоотдачей на тренировках и в матчах мотивирует как молодых, так и опытных футболистов «Акрона». Он нам очень нужен», – сказал Волков.