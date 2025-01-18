Экс-спартаковец Маркао объяснил нежелание бразильских легионеров возвращаться в Россию

Бывший форвард «Спартака» Маркао прокомментировал ситуацию с отдельными латиноамериканскими футболистами, которые не вернулись в клубы РПЛ после отпуска.

Вчера стало известно о нежелании опорника Виктора Мендеса возвращаться в «Крылья Советов». Права на него принадлежат ЦСКА.

Ранее из Бразилии не приехал полузащитник «Динамо» Бителло.

До него была попытка Вендела не возвращаться в «Зенит», но на первом сборе футболист уже присутствовал.

«Почему бразильцы часто опаздывают на сборы после зимней паузы в РПЛ? Скажу сразу, что я против таких опозданий, но попробую объяснить это с точки зрения легионера из Бразилии.

Лететь из России в Бразилию далековато. Помню, нужно было потратить почти два дня на дорогу туда, и еще два дня на дорогу обратно. Это уже четыре дня отпуска. Впрочем, это было в мое время, сейчас с этим проще дела обстоят.

Также немаловажным фактором является русская зима. Когда ты находишься долго вдали от семьи и друзей, прилетаешь в декабре из русских холодов в наш бразильский климат, то не сильно хочется возвращаться.

Иногда полезно перезарядить батарейки. Но, повторюсь, это лишь только взгляд со стороны, я не считаю это оправданием. Опаздывать на сборы нельзя, нужно профессионально относиться к своему контракту», – сказал Маркао.