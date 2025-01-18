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    • Экс-спартаковец Маркао объяснил нежелание бразильских легионеров возвращаться в Россию

    Экс-спартаковец Маркао объяснил нежелание бразильских легионеров возвращаться в Россию

    Бывший форвард «Спартака» Маркао прокомментировал ситуацию с отдельными латиноамериканскими футболистами, которые не вернулись в клубы РПЛ после отпуска.

    • Вчера стало известно о нежелании опорника Виктора Мендеса возвращаться в «Крылья Советов». Права на него принадлежат ЦСКА.
    • Ранее из Бразилии не приехал полузащитник «Динамо» Бителло.
    • До него была попытка Вендела не возвращаться в «Зенит», но на первом сборе футболист уже присутствовал.

    «Почему бразильцы часто опаздывают на сборы после зимней паузы в РПЛ? Скажу сразу, что я против таких опозданий, но попробую объяснить это с точки зрения легионера из Бразилии.

    Лететь из России в Бразилию далековато. Помню, нужно было потратить почти два дня на дорогу туда, и еще два дня на дорогу обратно. Это уже четыре дня отпуска. Впрочем, это было в мое время, сейчас с этим проще дела обстоят.

    Также немаловажным фактором является русская зима. Когда ты находишься долго вдали от семьи и друзей, прилетаешь в декабре из русских холодов в наш бразильский климат, то не сильно хочется возвращаться.

    Иногда полезно перезарядить батарейки. Но, повторюсь, это лишь только взгляд со стороны, я не считаю это оправданием. Опаздывать на сборы нельзя, нужно профессионально относиться к своему контракту», – сказал Маркао.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.01.2025 09:55
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    Комментарии (3)
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    oyabun
    1737185652
    Обалдеть! Уверен, никто из нас тоже не хотел выходить после новогодних праздников на работу. Но попробуй не выйти - вылетишь с работы моментально. А тут по сути аналогичная ситуация, но видимо большие деньги так развращают людей, что и контракты им не указ.
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    Борис34684
    1737189650
    Гастарбайтеры все надеются на пунктик, что им предоставила фифа. Надо бы прописывать в контракте про этот пунктик, что бы игрок сильно на него не рассчитывал.
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