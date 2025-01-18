Самые страшные травмы за всю историю футбола: Перхун, Холланд, Ларссон

То, что спорт травматичен, известно всем. Это касается футбола не в последнюю очередь. История знает немало случаев получения серьезных травм игроками.

Травмы можно разделить на 3 группы:

повлекшие смерть футболиста;

травмы, после которых игроки были вынуждены завершить футбольную карьеру;

те, после которых футболист возвращался на поле.

Смертельные травмы вратарей

Джон Томпсон, 1931 год

Беда случилась с 22-летним Джоном Томсоном в игре “Глазго Рейнджерс” – “Селтик”. Травму вратарю “Селтика” нанес нападающий команды-соперницы Сэм Инглиш, врезавшись в голову Джона. Врачи констатировали разрыв артерии в правом виске и перелом черепа голкипера. Пострадавшего прооперировали, но вернуть его к жизни не удалось.

Джимми Торп, 1936 год

Джимми Торп был вратарем “Сандерленда”. В одном из матчей успел взять мяч в руки, но игроки противоположной команды ожесточенно пытались выбить его из рук 22-летнего голкипера. В этом эпизоде страж ворот получил травмы головы и груди. Он доиграл встречу до конца, но по прошествии 4 дней умер в больнице.

Смерть Джимми Торпа стала стимулом к изменениям в правилах. После этой трагедии был введен запрет на атаку вратаря, который владеет мячом, с целью выбить мяч из рук.

Хосе Марин, 1986 год

Трагический случай произошел в декабрьской игре 1986 года с участием “Малаги”, ворота которой защищал Хосе Марин. Голкипер, играя на выходе, столкнулся с футболистом “Сельты” Бальтазаром. Хосе был доставлен в больницу, прооперирован, пробыл в коме несколько недель и, не приходя в сознание, ушел в мир иной.

Сергей Перхун, 2001 год

В матче с “Анжи” молодой вратарь ЦСКА Сергей Перхун столкнулся головой с Будуном Будуновым, игроком махачкалинского клуба. Уже после игры, по дороге в аэропорт, голкипер впал в кому, за которой последовала клиническая смерть, отек головного мозга. Медики не смогли помочь 23-летнему футболисту.

Кристиан Неамту, 2002 год

21-летнего перспективного стража ворот румынской “Университати” на тренировочных сборах коленом по голове непреднамеренно ударил одноклубник. Кристиан пробыл в коме 6 дней, после чего врачи констатировали смерть.

Александр Ятан, 2009 год

Шла тренировочная двухсторонняя игра румынской команды “Дунэря”. В ворота 19-летнего Александра Ятана был назначен 11-метровый. Мяч угодил в солнечное сплетение голкипера, после чего он продолжил игру и несколько раз в эффектных прыжках спасал свою команду. Ближе к концу тренировки Александр потерял сознание, а по дороге в больницу умер.

Чойрул Худа, 2017 год

В матче чемпионата Индонезии команда 38-летнего Чойрула Худа “Персела Ламонган” встречалась с клубом “Семенг Паданг”. В конце первого тайма вратарь столкнулся с партнером по команде Рамоном Родригесом, получив удары в грудь и нижнюю челюсть. Его доставили в больницу, где были диагностированы травмы головы и шеи, которые и стали причиной смерти.

3 травмы, после которых игроки завершили свою карьеру

Дэвид Басст, 1996 год

В борьбе с полузащитником “Манчестер Юнайтед” Денисом Ирвином защитник “Ковентри” Дэвид Басст получил двойной перелом. При этом малая берцовая кость футболиста прошла через кожу.

Была угроза ампутации ноги, поэтому Бассту пришлось завершить свою профессиональную карьеру.

Люк Нилис, 2000 год

В 2000-м году Люк Нилис перешел в “Астон Виллу” из ПСВ. И уже в третьей игре за новую команду в АПЛ бельгийский нападающий травмировался – да так, что о дальнейшем продолжении карьеры не могло быть и речи. Двойной перелом правой ноги поставил крест на планах футболиста.

Альф Инге Холланд, 2001 год

Роковую травму колена Альф Инге Холланд получил в манчестерском дерби. Игрок “МЮ” Рой Кин специально, по его собственному признанию, пошел на грязный подкат в отместку норвежцу за нанесенную сезоном ранее травму. Обидчик Холланда-старшего был наказан (удаление, 5 матчей дисквалификации, штраф 150 тыс. фунтов). Но это было слабым утешением для игрока “Манчестер Сити”. Он не смог вернуться на прежний уровень игры и, проведя после восстановления всего 3 матча, в 2003 году завершил футбольную карьеру.

Сейчас на футбольных полях успешно и без серьезных травм выступает сын сошедшего с дистанции игрока – Эрлинг Холланд.

Вернувшиеся в футбол

Хенрик Ларссон, 1999 год

Выступая за “Селтик”, Хенрик Ларссон в матче Кубка УЕФА против “Лиона” в 1999 г. получил двойной перелом левой ноги. На лечение и восстановление ушло 8 месяцев, после чего Хенрик продолжил выступления на высшем уровне и даже выиграл “Золотую бутсу”.

Петр Чех, 2006 год

Самый титулованный игрок из тех, кто получил серьезную травму, но вернулся в футбол и выиграл немало престижных трофеев. Играя за “Челси” против “Рединга”, вратарь пошел на перехват и был атакован соперником Стивеном Хартом.

Удар пришелся коленом в висок. Большая удача, что после такой травмы (вдавленный перелом черепа) Петр смог не только вернуться в футбол, но и выжить.

До окончания карьеры вратарь выступал в специальном защитном шлеме.

Алан Смит, 2006 год

“Манчестер Юнайтед” Алана Смита играл против “Ливерпуля”. При выполнении штрафного удара ливерпульца Йона Арне Риисе Смит попытался заблокировать удар, но неудачное приземление на 7 месяцев отлучило его от футбола. Он сломал левую ногу и получил вывих лодыжки.

В 2007 году он покинул “МЮ”, перейдя в “Ньюкасл”. И за сборную Англии Смит после 2007 года не выступал.

Биография Алана Смита характерна для подавляющего большинства игроков, получивших такого рода травмы. На высоком уровне, который футболисты демонстрировали до получения повреждений, они играть больше не могли.