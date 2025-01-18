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    • Мостовой сообщил, что пять лет не виделся с детьми: «Жизнь такая»

    Мостовой сообщил, что пять лет не виделся с детьми: «Жизнь такая»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что не видится с детьми.

    – Расскажите про детей. Чем занимаются Эмма и Саша?

    – У Саши свой бизнес – большой магазин машин.

    – Он пытался стать футболистом.

    – Больная и очень тяжелая для меня тема. С этим, наверное, многие футболисты сталкивались, но мне тяжелее всех. Потому что в нужный момент не смог находиться рядом. Видишь детей здесь (Мостовой показал на детей в спорткомплексе – Спортс”)? Все с родителями. Саша не стал футболистом, потому что я уехал из Испании. А так бы однозначно играл. У него все для этого было.

    – Не хватило ваших наставлений?

    – Не хватило быть рядом. Отец должен быть рядом. Я, к сожалению, не смог.

    – Вы вините себя?

    – Не виню, потому что ничего не мог сделать. Судьба такая. Не мог повлиять. Но мне жалко, что так случилось.

    – Почему вы не могли быть рядом?

    – Не мог. Просто не мог.

    – Вы настаивали, чтобы Саша попробовал с футболом?

    – Никогда ничего детей не заставлял. Они жили хорошо и спокойно. Все знали, кто такой их отец Мостовой.

    – Чем занимается Эмма?

    – Живет с молодым человеком. У них все хорошо, слава богу. Часто путешествуют. Я в шоке: то в Таиланде, то в Европе, много живут в Барселоне.

    – Когда вы виделись последний раз?

    – Вот в Риге пять лет назад.

    – Почему так давно?

    – Жизнь такая. Невозможно. Слава богу, есть телефон, видеосвязь. Каждый день видим друг друга. Сейчас рассказывают: отключите ютуб, вотсап, все остальное. Как без этого можно жить?

    – Пять лет – серьезный срок.

    – Сейчас тяжело добираться. Но мы думаем, где можно увидеться. У них своя жизнь, они взрослые. Сыну 27, дочке – 23. Конечно, где-то встретимся. Может, в Дубае. Хотели встретиться в Баку, но я не смог. А не смог, потому что посмотрел цены на билеты, ха-ха. Шутка.

    – Вам не хотелось, чтобы они жили в России, поближе к вам?

    – Нет. Ни разу здесь не были. Они родились во Франции и Испании – как они тут будут?

    – Какие у вас отношения?

    – Просто отличные.

    – Вы рады, что дети выросли в европейском укладе?

    – Да. Они сильно отличались от других. Когда приезжали друзья с детьми, сразу было видно, где мои. Все удивлялись, почему они такие спокойные. Сидим в ресторане, а они разговаривают, тихие, воспитанные, культурные. А дети друзей носятся, как будто их с цепи сорвали. Хотя возраст приблизительно одинаковый.

    – Как сделать так, чтобы дети не стали мажорами?

    – Я отдельно этим не занимался. Вот и отличие: дети росли в свободной спокойной стране. Если бы они жили здесь, наверняка что-то бы произошло. Стали бы какими-нибудь мажорами или блогерами. Сейчас любой хвастается миллионами подписчиков – кто он такой, что сделал? Не знает, как гвоздь забить. Просто чешет языком, кривляется, жопу голую показывает. Я землю грыз, чтобы стать профессионалом.

    • Мостовой живет в России.
    • В прошлом году он был госпитализирован из-за камней в почках.
    • Мостовой сейчас получает тренерскую лицензию.

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    Источник: Спортс

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    18.01.2025 20:27
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1737221682
    Не жизнь такая.. Просто ты падла такая.(
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    ...уефан
    1737222602
    ..."Мама-мама, папа-Царь с работы пришёл!"...
    Ответить
    Интерес
    1737224578
    НЕ "жизнь такая",а "отец такой".А спасло их то,что рядом,в любой стране,не было самовлюблённого биологического папаши.
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    DOCTOR PENALTY
    1737226166
    Пять лет не виделись и отличные отношения... Феноменально. Ох...ть...
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