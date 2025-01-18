Мостовой сообщил, что пять лет не виделся с детьми: «Жизнь такая»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что не видится с детьми.

– Расскажите про детей. Чем занимаются Эмма и Саша?

– У Саши свой бизнес – большой магазин машин.

– Он пытался стать футболистом.

– Больная и очень тяжелая для меня тема. С этим, наверное, многие футболисты сталкивались, но мне тяжелее всех. Потому что в нужный момент не смог находиться рядом. Видишь детей здесь (Мостовой показал на детей в спорткомплексе – Спортс”)? Все с родителями. Саша не стал футболистом, потому что я уехал из Испании. А так бы однозначно играл. У него все для этого было.

– Не хватило ваших наставлений?

– Не хватило быть рядом. Отец должен быть рядом. Я, к сожалению, не смог.

– Вы вините себя?

– Не виню, потому что ничего не мог сделать. Судьба такая. Не мог повлиять. Но мне жалко, что так случилось.

– Почему вы не могли быть рядом?

– Не мог. Просто не мог.

– Вы настаивали, чтобы Саша попробовал с футболом?

– Никогда ничего детей не заставлял. Они жили хорошо и спокойно. Все знали, кто такой их отец Мостовой.

– Чем занимается Эмма?

– Живет с молодым человеком. У них все хорошо, слава богу. Часто путешествуют. Я в шоке: то в Таиланде, то в Европе, много живут в Барселоне.

– Когда вы виделись последний раз?

– Вот в Риге пять лет назад.

– Почему так давно?

– Жизнь такая. Невозможно. Слава богу, есть телефон, видеосвязь. Каждый день видим друг друга. Сейчас рассказывают: отключите ютуб, вотсап, все остальное. Как без этого можно жить?

– Пять лет – серьезный срок.

– Сейчас тяжело добираться. Но мы думаем, где можно увидеться. У них своя жизнь, они взрослые. Сыну 27, дочке – 23. Конечно, где-то встретимся. Может, в Дубае. Хотели встретиться в Баку, но я не смог. А не смог, потому что посмотрел цены на билеты, ха-ха. Шутка.

– Вам не хотелось, чтобы они жили в России, поближе к вам?

– Нет. Ни разу здесь не были. Они родились во Франции и Испании – как они тут будут?

– Какие у вас отношения?

– Просто отличные.

– Вы рады, что дети выросли в европейском укладе?

– Да. Они сильно отличались от других. Когда приезжали друзья с детьми, сразу было видно, где мои. Все удивлялись, почему они такие спокойные. Сидим в ресторане, а они разговаривают, тихие, воспитанные, культурные. А дети друзей носятся, как будто их с цепи сорвали. Хотя возраст приблизительно одинаковый.

– Как сделать так, чтобы дети не стали мажорами?

– Я отдельно этим не занимался. Вот и отличие: дети росли в свободной спокойной стране. Если бы они жили здесь, наверняка что-то бы произошло. Стали бы какими-нибудь мажорами или блогерами. Сейчас любой хвастается миллионами подписчиков – кто он такой, что сделал? Не знает, как гвоздь забить. Просто чешет языком, кривляется, жопу голую показывает. Я землю грыз, чтобы стать профессионалом.