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    • Колосков назвал главного врага «Спартака» в борьбе за чемпионство

    Колосков назвал главного врага «Спартака» в борьбе за чемпионство

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о шансах «Спартака» стать чемпионом России в 2025 году.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • Перед перерывом у москвичей было 6 побед подряд в Премьер-лиге.

    «Спартак» нельзя назвать явным фаворитом в чемпионской гонке.

    Тот отрезок, который команда провела перед зимним перерывом, впечатлил, но проблема красно-белых в том, что от них нельзя ожидать такого футбола в каждом матче.

    Нестабильность «Спартака» – главный его враг в борьбе за титул», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.01.2025 15:15
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1737203692
    У нас врагов нет, за исключением ангажированных чиновников)
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    DOCTOR PENALTY
    1737204825
    Слово аксакала.
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    Борис34684
    1737205888
    Главный враг всех команд это газпрем.
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    subbotaspartak
    1737206269
    Колосков назвал главного врага «Спартака»: 1. Соболев 2. Ал. Мостовой 3. Червиченко 4. Зарема 5. P.S. .....
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    ...уефан
    1737206425
    ...стабильно-нестабильны - это, своего рода, стабильность) Вот, только пусть г-н Колосков назовёт, хоть одну команду из верхней восьмёрки РПЛ со стабильной стабильностью игры и результатов?)...
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    Krics
    1737219382
    У нас нет врагов, у нас соперники и ангажированный Прозор- Российского футбола,ихмо.
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