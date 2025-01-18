Колосков назвал главного врага «Спартака» в борьбе за чемпионство

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о шансах «Спартака» стать чемпионом России в 2025 году.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.

Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.

Перед перерывом у москвичей было 6 побед подряд в Премьер-лиге.

«Спартак» нельзя назвать явным фаворитом в чемпионской гонке.

Тот отрезок, который команда провела перед зимним перерывом, впечатлил, но проблема красно-белых в том, что от них нельзя ожидать такого футбола в каждом матче.

Нестабильность «Спартака» – главный его враг в борьбе за титул», – сказал Колосков.