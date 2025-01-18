Мостовой – о возвращении Тедеско в Россию: «Ни в коем случае!»

Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве Доменико Тедеско в одном из клубов РПЛ.

Накануне немецкого тренера уволили из сборной Бельгии.

– Как вам видится возвращение Тедеско в Россию?

– Ни в коем случае! Ясно, что кто-то его будет пихать. Россия – бездонное дно, куда все хотят приехать, быстрее заработать сумасшедшие деньги и уехать.

Сколько мы этого видели за последние 15-20 лет? Если Абаскаля кто-то хочет вернуть в Россию, то и Тедеско однозначно будут стараться пихать в российские клубы.

Я не удивлюсь, если такое случится. Но это беда, что такие специалисты обесценивают наших футбольных людей. Я ничего не имею против человека с хорошим футбольным прошлым.