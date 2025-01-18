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    • Мостовой – о возвращении Тедеско в Россию: «Ни в коем случае!»

    Мостовой – о возвращении Тедеско в Россию: «Ни в коем случае!»

    Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве Доменико Тедеско в одном из клубов РПЛ.

    Накануне немецкого тренера уволили из сборной Бельгии.

    – Как вам видится возвращение Тедеско в Россию?

    – Ни в коем случае! Ясно, что кто-то его будет пихать. Россия – бездонное дно, куда все хотят приехать, быстрее заработать сумасшедшие деньги и уехать.

    Сколько мы этого видели за последние 15-20 лет? Если Абаскаля кто-то хочет вернуть в Россию, то и Тедеско однозначно будут стараться пихать в российские клубы.

    Я не удивлюсь, если такое случится. Но это беда, что такие специалисты обесценивают наших футбольных людей. Я ничего не имею против человека с хорошим футбольным прошлым.

    • Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
    • Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
    • Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2025 13:13
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Александр-Каратеев-yandex
    1737197126
    Журналисты специально спрашивают у Мостового про Тедеско и Абаскаля, зная заранее ответ они смеются над его реакцией, принимая за дурачка.
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    Spartak_forv@
    1737199377
    Бездонное дно...Цитаты великих...
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    subbotaspartak
    1737200900
    Никого не пускай! Часовой! Это я говорю - Мостовой!.......
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    k611
    1737214963
    Если вместе с Абаскалем вернуться кирдык будет Мостовому...
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