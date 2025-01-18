Станкович покинул сбор «Спартака» в Турции

Для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича первый зимний сбор завершен досрочно.
Он покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам.
Оставшиеся тренировки проведут помощники сербского специалиста.
- «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
- Перед перерывом у москвичей было 6 побед подряд в Премьер-лиге.
- Спартаковцы готовятся ко 2-й части сезона в Турции. Сбор в Белеке продлится до 20 января.