Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Станкович покинул сбор «Спартака» в Турции

    Для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича первый зимний сбор завершен досрочно.

    Он покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам.

    Оставшиеся тренировки проведут помощники сербского специалиста.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • Перед перерывом у москвичей было 6 побед подряд в Премьер-лиге.
    • Спартаковцы готовятся ко 2-й части сезона в Турции. Сбор в Белеке продлится до 20 января.

    Новости по теме
    Агент Станковича уговаривает Илича перейти в «Спартак» 5
    Станкович поделился впечатлениями от Кахигао 7
    Станкович – о сборах «Спартака»: «Сейчас время терпеть и страдать ради цели» 41
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2025 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии (47)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    GREY DM
    1737207250
    по-ходу рожать поехал, чё-то такое слышал. ну не сам, конечно, ну кто хотел- тот понял.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1737207418
    сын у Станковича родился, к жене поехал!)
    Ответить
    Цугундeр
    1737208938
    Метнулся, и метнулся..) На Спартаке свет клином не сошёлся.
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1737211344
    Поехал за смазкой для будущих соперников Спартака)))
    Ответить
    alefreddy
    1737217786
    главное здоровья тренеру
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1737218209
    Промес позвонил , приезжай за двумя чемоданами для братвы)
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1737218593
    А почему станок поехал за зельем к Промесу преступнику? У вас де есть подсвинок саратовский шнырь спартак 80 ) не доверяете этому шмыге шнырю)
    Ответить
    Krics
    1737219633
    Б*о*м*жат понесло,этож не народное бабло на скамейку тратить,ихмо.
    Ответить
    Интерес
    1737224962
    Это даже не новость,это просто факт.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1737230550
    Стыдно за Спартак ! Снова беглец попался)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 