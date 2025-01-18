Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Илич не хочет играть в России – полузащитник «Торино» отказал «Спартаку» и «Зениту»

    Илич не хочет играть в России – полузащитник «Торино» отказал «Спартаку» и «Зениту»

    Журналист Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини рассказал, почему топ-клубам РПЛ не удастся купить Ивана Илича у «Торино».

    Претендентами на сербского хавбека называли «Спартак» и «Зенит».

    «На сегодняшний день ситуация такова, что переходу будет сложно состояться. Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков.

    А «Торино» не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги», – сообщил Джулини.

    • Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
    • В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
    • Сейчас полузащитник травмирован. Он выбыл на месяц.

    Новости по теме
    Илича предложили «Зениту» на фоне сложных переговоров со «Спартаком» 17
    Агент Станковича уговаривает Илича перейти в «Спартак» 5
    В Италии раскрыли сумму, которую «Торино» требует от «Спартака» за Илича 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2025 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1737200445
    Захотели сгоряча Две команды Ильича, А он к ним идти не хочет. Хохочет...
    Ответить
    ...уефан
    1737201187
    ...всё гораздо проще, это - "Неуловимый Джо"...
    Ответить
    Гор--google
    1737202145
    Влахович не ахти какой,а уж это чудо и подавно.Пронесло,и слава богу.Угальде и Барко на порядок выше по классу.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1737204992
    Не хочет?... Ну и насрать!
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1737207654
    Илич и в Торино никаких еврокубков не дождётся, ещё и переплата в 2 раза за хрусталь...))
    Ответить
    шахта Заполярная
    1737207890
    Отказал, бл* как теперь жить то.
    Ответить
    k611
    1737214687
    Да и хорошо. Спартаку за такие деньги точно не нужен.
    Ответить
    alefreddy
    1737218099
    и без него обойдемся или дешевле найдем
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 