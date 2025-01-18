Илич не хочет играть в России – полузащитник «Торино» отказал «Спартаку» и «Зениту»

Журналист Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини рассказал, почему топ-клубам РПЛ не удастся купить Ивана Илича у «Торино».
Претендентами на сербского хавбека называли «Спартак» и «Зенит».
«На сегодняшний день ситуация такова, что переходу будет сложно состояться. Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков.
А «Торино» не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги», – сообщил Джулини.
- Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
- В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
- Сейчас полузащитник травмирован. Он выбыл на месяц.