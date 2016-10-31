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    • «Вратарь не оправдал ожиданий». 4 аргумента в пользу того, что матч «Урала» и «Терека» был честным

    «Вратарь не оправдал ожиданий». 4 аргумента в пользу того, что матч «Урала» и «Терека» был честным


    5
    Голосов: 3
    31.10.2016 17:00
    Матч, взбаламутивший РФПЛ, мог быть вполне честным. «Бомбардир» ищет аргументы в пользу того, что матч «Урала» и «Терека» не был договорным.

    Соло Арапова

    «Арапов еще очень молодой парень. Я знаю, что он просто пытался выбить мяч, а допустил такую ужасную ошибку», – сказал об игре голкипера «Урала» Александр Тарханов. Известный тренер, правда, матч не смотрел, но основывается на собственном опыте. Обвинил во всем голкипера и президент «Урала» Григорий Иванов: «Решили поддержать вратаря, но он снова не оправдал ожиданий. Просто не знаю, что нам делать». Оба они в чем-то правы. Матч против «Терека» – это не первая игра, где чудит Дмитрий Арапов. В недавней кубковой встрече с «Амкаром» Арапов запустил мяч в ворота почти с центра поля. Тогда о договорной встрече даже речи не шло. Возможно, что и эти чудачества Арапова произошли без участия внешних сил.

    Ошибку с выносом мяча в ногу Балаю можно сравнить с другими промашками вратарей. Даже опытный Илья Чебану, выступая за сборную Молдавии, однажды выбил мяч в Златана Ибрагимовича, привезя гол в собственные ворота.

    Второй и третий мяч вины Арапова несут мало, а в моменте с четвертым голом голкипер и защитник могли просто не понять друг друга. В кубковой встрече с «Анжи» в таком же стиле опрометчиво сыграл на выходе голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, доигравшийся до удаления. А фейлы в исполнении Юрия Лодыгина можно найти едва ли не в каждом матче.

    Без Чантурии нет игры

    «Урал» обвиняют в том, что после 30-й минуты команда перестала играть в футбол. До этого грузин Чантурия успел реализовать одиннадцатиметровый удар и отметиться несколькими опасными выпадами. Потом Чантурия получил травму, а на замену вышел Дмитрий Коробов – парень талантливый, но на уровне Премьер-лиги пока теряющийся. С учетом того, что через Чантурию в последних матчах шла вся игра «Урала», а наконечник атак Роман Павлюченко пропускал встречу из-за дисквалификации, «Уралу» оказалось тяжело налаживать атакующую игру. В перерыве попросил замену еще и Павленко. Созидателей на поле не осталось, поэтому вполне логично, что во втором тайме доминировал именно «Терек».

    Автоголы тоже бывают

    Гол Динги в свои ворота – история отдельная. Он не такой эпичный, как бывает в футбольном мире, но похожесть на специальное исполнение действительно присутствует. Однако если в деталях разбираться в эпизоде, то быстро становится ясно, что защитнику в таком моменте могло просто не повезти. На скорости было тяжело развернуться и выбить мяч в другую сторону.

    Александр Коларов в недавнем матче с «Тоттенхэмом» забил вот так. Здесь вообще кажется, что серб перепутал ворота.

    Коэффициенты букмекеров

    Они действительно скакали. Тема, в которой нужно будет разбираться отдельно и не за один день. Понять, почему в перерыве ставки на победу «Урала» возросли в десятки раз, сложно. Логично, что «Терек» стал считаться фаворитом, но его безоговорочное преимущество действительно смущает. Зато букмекерам можно противопоставить турнирное положение команд. «Терек» расположился в районе зоны еврокубков, «Урал» – рядом с подвалом турнирной таблицы. Три очка в такой ситуации нужны обеим командам, но в середине чемпионата, когда все еще несколько раз переменится, побеждать нечестно даже немножко глупо.

    Оцените матч еще раз

    Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Урал»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (6)
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    Pathfinder
    1477925753
    Доказать, что это был договорняк реально не получится. Автоголы и ошибки бывают еще дебильнее, чем тут. Но вот не нужно обладать дедукцией Шерлока, чтобы связать все факты последних лет. "Долг" платежом красен, да, "Урал"?
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    ufos73
    1477926213
    Урал играл даже не на уровне ФНЛ, а на уровне ПФЛ, а некоторые вообще двора, и не только воротник... Как говорится "Не верю!" )))
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    lNeTl
    1477928571
    Имбра вообще походу заключил сделку с дьяволом:-),такие голы забивать
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    Aztec58
    1477933248
    Помнится Урал должен был отдать долг Тереку ещё в прошлом чемпе. Но тогда в связи с отставкой Гончаренко и повышенным вниманием общественности к этому матчу, команды скатали остросюжетную ничейку 3:3. Зато теперича всё прошло по сценарию, ага, и Арапов в том числе.
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    семечкин
    1477939423
    когда летом пришла новость, что супер-пупер-нап расписной синий Рома будет играть в Урале, я огорчился... не потому, что не нравится Павлюченко, а потому, что Урал может скопировать Кубань.... вовремя продавший этого "супера" Локомотив, вызвал Палыча, чтоб избавить команду от "духа Павлюченки", но это трудно.... Эх Урал..... Что вы творите?
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