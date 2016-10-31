«Вратарь не оправдал ожиданий». 4 аргумента в пользу того, что матч «Урала» и «Терека» был честным

Соло Арапова

«Арапов еще очень молодой парень. Я знаю, что он просто пытался выбить мяч, а допустил такую ужасную ошибку», – сказал об игре голкипера «Урала» Александр Тарханов. Известный тренер, правда, матч не смотрел, но основывается на собственном опыте. Обвинил во всем голкипера и президент «Урала» Григорий Иванов: «Решили поддержать вратаря, но он снова не оправдал ожиданий. Просто не знаю, что нам делать». Оба они в чем-то правы. Матч против «Терека» – это не первая игра, где чудит Дмитрий Арапов. В недавней кубковой встрече с «Амкаром» Арапов запустил мяч в ворота почти с центра поля. Тогда о договорной встрече даже речи не шло. Возможно, что и эти чудачества Арапова произошли без участия внешних сил.

Ошибку с выносом мяча в ногу Балаю можно сравнить с другими промашками вратарей. Даже опытный Илья Чебану, выступая за сборную Молдавии, однажды выбил мяч в Златана Ибрагимовича, привезя гол в собственные ворота.

Второй и третий мяч вины Арапова несут мало, а в моменте с четвертым голом голкипер и защитник могли просто не понять друг друга. В кубковой встрече с «Анжи» в таком же стиле опрометчиво сыграл на выходе голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, доигравшийся до удаления. А фейлы в исполнении Юрия Лодыгина можно найти едва ли не в каждом матче.

Без Чантурии нет игры

«Урал» обвиняют в том, что после 30-й минуты команда перестала играть в футбол. До этого грузин Чантурия успел реализовать одиннадцатиметровый удар и отметиться несколькими опасными выпадами. Потом Чантурия получил травму, а на замену вышел Дмитрий Коробов – парень талантливый, но на уровне Премьер-лиги пока теряющийся. С учетом того, что через Чантурию в последних матчах шла вся игра «Урала», а наконечник атак Роман Павлюченко пропускал встречу из-за дисквалификации, «Уралу» оказалось тяжело налаживать атакующую игру. В перерыве попросил замену еще и Павленко. Созидателей на поле не осталось, поэтому вполне логично, что во втором тайме доминировал именно «Терек».

Автоголы тоже бывают

Гол Динги в свои ворота – история отдельная. Он не такой эпичный, как бывает в футбольном мире, но похожесть на специальное исполнение действительно присутствует. Однако если в деталях разбираться в эпизоде, то быстро становится ясно, что защитнику в таком моменте могло просто не повезти. На скорости было тяжело развернуться и выбить мяч в другую сторону.

Александр Коларов в недавнем матче с «Тоттенхэмом» забил вот так. Здесь вообще кажется, что серб перепутал ворота.

Коэффициенты букмекеров

Они действительно скакали. Тема, в которой нужно будет разбираться отдельно и не за один день. Понять, почему в перерыве ставки на победу «Урала» возросли в десятки раз, сложно. Логично, что «Терек» стал считаться фаворитом, но его безоговорочное преимущество действительно смущает. Зато букмекерам можно противопоставить турнирное положение команд. «Терек» расположился в районе зоны еврокубков, «Урал» – рядом с подвалом турнирной таблицы. Три очка в такой ситуации нужны обеим командам, но в середине чемпионата, когда все еще несколько раз переменится, побеждать нечестно даже немножко глупо.

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