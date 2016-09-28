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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Карпин сменил имидж. Венгера ждут в сборной Англии. Дайджест событий дня

Карпин сменил имидж. Венгера ждут в сборной Англии. Дайджест событий дня

«Георгич провел трансфер волос тихо и неожиданно»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, работающий экспертом на «Матч ТВ», расстался с длинными волосами. «О своей грядущей смене имиджа (первой с 1994-го года) Карпин рассказал мне неделю назад. Умолял его сделать из этого шоу, но Георгич, как и положено, провел трансфер волос тихо и неожиданно», – рассказал телекомментатор Дмитрий Шнякин. Пока непривычно.

Витселя обвиняют в нежелании играть за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков крайне недоволен игрой Акселя Витселя и обвиняет бельгийца в отсутствии мотивации. «Не отпустили человека в «Ювентус», вот он и не хочет играть. Выходит на поле, отбывает номер, ждет Нового года, чтобы его продали. Мне кажется, со своим упадническим настроением он закончил с футболом. Хотя, что беспокоиться – зарплата-то идет. Сейчас Витсель только вредит. Отпустили бы – и пусть играет, где хочет», – считает Желудков. Сам игрок уже выразил возмущение по поводу слов ветерана.

Рауш получил паспорт РФ и ждет вызова в сборную России

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш заявил, что ему хотелось бы сыграть за сборную России, тем более что паспорт гражданина РФ он получил именно с этой целью. «Да, мне интересно играть за Россию. Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что если сыграть более 200 матчей в Бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня — особенная. И сыграть за нее был бы очень рад», – отметил Рауш.

В коррупции подозреваются еще несколько тренеров из АПЛ

После грандиозного скандала с отставкой Сэма Эллардайса британская пресса выяснила, что еще восемь тренеров из АПЛ попадают под подозрение в коррупции. Предполагается, что они брали «откаты» за содействие в трансферах, а некоторые из них также имели специальные счета за границей, где скрывали свои незаконно заработанные средства. Имена тренеров пока не сообщаются, известно лишь, что все они либо работали в клубах английской премьер-лиги раньше, либо тренируют их сейчас.

Венгер может возглавить сборную Англии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшее время получит предложение возглавить сборную Англии. Футбольная ассоциация Англии уже обращалась по этому поводу к 66-летнему специалисту после ухода Роя Ходжсона летом 2016 года, однако тренер не пожелал покидать клуб. Ожидается, что ФА направит Венгеру свое предложение о работе в сборной Англии летом 2017 года.

Широков ушел из футбола в советники

Бывший капитан сборной России Роман Широков не так давно объявил о завершении карьеры и теперь готов освоить другую профессию. Он будет работать советником министра физической культуры и спорта Московской области. Информацию подтвердил министр спорта региона Роман Терюшков: «Роман Николаевич уже полностью вступил в должность. До этого он также работал во благо Московской области, хотя занимался этим и раньше без должностей». Сам Широков отметил следующее: «Мы хотим упрочить свое лидерство в каких-то моментах, а где и стать лидерами. Будем делать упор на развитие детского футбола».

Судьба Веркаутерена решится по результатам трех следующих матчей

Министр спорта Самарской области и глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что нынешний главный тренер команды Франк Веркаутерен обладает необходимым кредитом доверия, но три следующих игры против «Анжи», «Рубина» и «Арсенала» – прояснят будущее специалиста. На данный момент «Крылья» идут последними в таблице РФПЛ по итогам восьми туров.

Матч Россия – Коста-Рика обслужит Ирматов. Новосельцев не сыграет

На товарищеской игре России и Коста-Рики будет работать судейская бригада из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым, помогать которому будут Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов. При этом защитник «Зенита» Иван Новосельцев из-за травмы не примет участия во встрече. Матч Россия – Коста-Рика пройдет 9 октября в Краснодаре.

Молодежка «Ростова» уступила «ПСВ» 0:6

В матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Ростов» на своем поле пропустил шесть мячей от «ПСВ» и не смог ответить хотя бы одним забитым голом в чужие ворота. При этом на счету ростовчан два автогола. Первую игру на групповом этапе ростовская молодежь также проиграла – «Баварии» со счетом 2:4.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия Ростов (мол) Россия Коста-Рика Крылья Советов Арсенал Кельн Зенит Спартак Широков Роман Рауш Константин Витсель Аксель Новосельцев Иван Венгер Арсен Эллардайс Сэм Карпин Валерий Веркаутерен Франк Ирматов Равшан
Комментарии (5)
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nikita08
1475130620
красаучиг.
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takca
1475136484
А че прикольно.
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vgarakh
1475147506
Валера хорош, даже помолодел.
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LokoGoGo
1475222386
.на Лагутенко похож
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serppion
1475366488
В образе "пуделя" он был хоть узнаваем.
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