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    Витсель: «Плохо играю из-за размышлений о «Ювентусе»? Полная чушь!»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал понять, что не думает о несостоявшемся переходе в «Ювентус» и сосредоточен на выступлениях за петербургский клуб.

    «За ничью с «Анжи» мы можем винить только самих себя. Не судью или кого-то еще. Мы вполне могли забить значительно больше голов, но вместо этого совершили ошибки и потеряли два очка.

    Один футбольный эксперт сказал, что я ошибаюсь, как в матчах с «Анжи», из-за того, что слишком много думаю о «Ювентусе»? Это полная чушь! Я не видел таких комментариев. Абсолютная глупость. Сейчас люди любят пошутить надо мной из-за несостоявшегося перехода в «Ювентус». Видел, что кто-то сказал в телеэфире, дескать, Витсель – лучший среди тех, кто собрался переезжать в Турин. Уверяю вас, когда я на поле, думаю только о команде, за которую играю.

    Будет ли для меня, бельгийца, принципиальной игра с командой из Голландии в Лиге Европы? Конечно, матч с АЗ очень важен, ведь «Зениту» нужно победить и заработать шесть очков. Но эта встреча не будет похожа на противостояние сборных Бельгии и Голландии. Для меня это не одно и то же. Матчи между бельгийцами и голландцами на уровне сборных немного сумасшедшие, мы очень жестко боремся на каждом участке поля. Это всегда битва», – отметил Витсель.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2016 17:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 29 сентября 2016, 08:19

      Два разных приобретения Зенита Халк стоил заплаченных денег, а Витсель?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 сентября 2016, 20:29

      Никогда Витсель хорошо не играл. ни в Зените , ни в сборной Бельгии.
      Медлительный, поля не видит. Пас нормальный отдать не может. При чём тут Ювентус, он всегда такой был.

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 28 сентября 2016, 20:28

      всё возможно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 28 сентября 2016, 18:47

      Так все дружно и поверили.........Сдается мне, что Юве втихаря приплатил Витселю какие-то деньги, чтобы тот доиграл до окончания контракта. Потом возьмут задаром.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 28 сентября 2016, 18:42

      Предупредил - биться он не будет...

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 сентября 2016, 18:35

      Российский футбол испортил парня,ведь можно просто получать деньги

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 28 сентября 2016, 18:32

      Витсель: "Думаете я играю плохо из-за того что думаю о Ювентусе? Я играю плохо из-за того что думаю о голых бабах...."

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 28 сентября 2016, 18:16

      Такими темпами, Ювентус наврядли зимой его купит!

      0
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 28 сентября 2016, 18:07

      Канеш

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      Рейтинг: +17

      vaden 28 сентября 2016, 17:55

      С такой игрой его Юве и бесплатно не возьмет.

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