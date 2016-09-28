Витсель: «Плохо играю из-за размышлений о «Ювентусе»? Полная чушь!»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал понять, что не думает о несостоявшемся переходе в «Ювентус» и сосредоточен на выступлениях за петербургский клуб.

«За ничью с «Анжи» мы можем винить только самих себя. Не судью или кого-то еще. Мы вполне могли забить значительно больше голов, но вместо этого совершили ошибки и потеряли два очка.

Один футбольный эксперт сказал, что я ошибаюсь, как в матчах с «Анжи», из-за того, что слишком много думаю о «Ювентусе»? Это полная чушь! Я не видел таких комментариев. Абсолютная глупость. Сейчас люди любят пошутить надо мной из-за несостоявшегося перехода в «Ювентус». Видел, что кто-то сказал в телеэфире, дескать, Витсель – лучший среди тех, кто собрался переезжать в Турин. Уверяю вас, когда я на поле, думаю только о команде, за которую играю.

Будет ли для меня, бельгийца, принципиальной игра с командой из Голландии в Лиге Европы? Конечно, матч с АЗ очень важен, ведь «Зениту» нужно победить и заработать шесть очков. Но эта встреча не будет похожа на противостояние сборных Бельгии и Голландии. Для меня это не одно и то же. Матчи между бельгийцами и голландцами на уровне сборных немного сумасшедшие, мы очень жестко боремся на каждом участке поля. Это всегда битва», – отметил Витсель.