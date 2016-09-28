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  • Витсель: «Плохо играю из-за размышлений о «Ювентусе»? Полная чушь!»

Витсель: «Плохо играю из-за размышлений о «Ювентусе»? Полная чушь!»

28 сентября 2016, 17:26
12

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал понять, что не думает о несостоявшемся переходе в «Ювентус» и сосредоточен на выступлениях за петербургский клуб.

«За ничью с «Анжи» мы можем винить только самих себя. Не судью или кого-то еще. Мы вполне могли забить значительно больше голов, но вместо этого совершили ошибки и потеряли два очка.

Один футбольный эксперт сказал, что я ошибаюсь, как в матчах с «Анжи», из-за того, что слишком много думаю о «Ювентусе»? Это полная чушь! Я не видел таких комментариев. Абсолютная глупость. Сейчас люди любят пошутить надо мной из-за несостоявшегося перехода в «Ювентус». Видел, что кто-то сказал в телеэфире, дескать, Витсель – лучший среди тех, кто собрался переезжать в Турин. Уверяю вас, когда я на поле, думаю только о команде, за которую играю.

Будет ли для меня, бельгийца, принципиальной игра с командой из Голландии в Лиге Европы? Конечно, матч с АЗ очень важен, ведь «Зениту» нужно победить и заработать шесть очков. Но эта встреча не будет похожа на противостояние сборных Бельгии и Голландии. Для меня это не одно и то же. Матчи между бельгийцами и голландцами на уровне сборных немного сумасшедшие, мы очень жестко боремся на каждом участке поля. Это всегда битва», – отметил Витсель.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ювентус Зенит АЗ Алкмаар Анжи Витсель Аксель
Комментарии (12)
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lysenkoff
1475073098
Доказал бы свои слова. Продли контракт и играй, как мужик!
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Civen
1475074476
зимой, летом свалит за бугор
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vaden
1475074503
С такой игрой его Юве и бесплатно не возьмет.
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egrrr
1475076777
Витсель: "Думаете я играю плохо из-за того что думаю о Ювентусе? Я играю плохо из-за того что думаю о голых бабах...."
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Legioner-05
1475076942
Российский футбол испортил парня,ведь можно просто получать деньги
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kotmyshka
1475077348
Предупредил - биться он не будет...
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ilichkadr
1475077674
Так все дружно и поверили.........Сдается мне, что Юве втихаря приплатил Витселю какие-то деньги, чтобы тот доиграл до окончания контракта. Потом возьмут задаром.
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marshal9
1475083701
всё возможно
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Zeff
1475083795
Никогда Витсель хорошо не играл. ни в Зените , ни в сборной Бельгии. Медлительный, поля не видит. Пас нормальный отдать не может. При чём тут Ювентус, он всегда такой был.
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Пастырь
1475126340
Два разных приобретения Зенита Халк стоил заплаченных денег, а Витсель?
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