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    Эллардайс покинул сборную Англии

    Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс официально покинул свой пост. Футбольная ассоциация страны расторгла контракт с 61-летним специалистом по обоюдному согласию.

    «Эллардайс повел себя неподобающе для тренера сборной Англии. Он признал свою большую ошибку и принес извинения. Тем не менее, учитывая серьезный характер совершенных действий, FA и Эллардайс согласились сиюминутно расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

    В ближайших четырех матчах – против Мальты, Словении, Шотландии и Испании – руководить командой в качестве исполняющего обязанности будет Гарет Саутгейт. FA, в свою очередь, начинает поиски нового тренера сборной Англии», – говорится в заявлении FA.

    Напомним, Эллардайса обвиняют в коррупции. В ходе переговоров с журналистами, представившимися бизнесменами, он был готов воспользоваться своим положением для помощи в переговорах по сделке на сумму 460 тысяч евро. Кроме того, специалист поведал, как можно найти лазейку в правилах футбольной ассоциации по трансферам игроков.

    Под руководством Эллардайса сборная Англии успела провести лишь одну игру – четвертого сентября против Словакии (1:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

    Источник: The FA

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    27.09.2016 22:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 28 сентября 2016, 00:30

      Интересно через сколько веков в России такое будет, когда главного тренера подозревают и за сутки его раскручивают так, что он решается свалить с поста!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 27 сентября 2016, 23:03

      опять мыльная опера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 27 сентября 2016, 22:48

      Да многие горят на деньгах.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 27 сентября 2016, 22:43

      вот это я понимаю, борьба с коррупцией!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1448

      Sedoi_Goblin 27 сентября 2016, 22:34

      Большого Сэма потопили,придурки...Теперь вопрос,кто ваше болото тренировать будет... Нормальный британец вряд ли пойдёт...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 27 сентября 2016, 22:30

      Мутко дико ржет....

      7
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