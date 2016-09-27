Эллардайс покинул сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс официально покинул свой пост. Футбольная ассоциация страны расторгла контракт с 61-летним специалистом по обоюдному согласию.

«Эллардайс повел себя неподобающе для тренера сборной Англии. Он признал свою большую ошибку и принес извинения. Тем не менее, учитывая серьезный характер совершенных действий, FA и Эллардайс согласились сиюминутно расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

В ближайших четырех матчах – против Мальты, Словении, Шотландии и Испании – руководить командой в качестве исполняющего обязанности будет Гарет Саутгейт. FA, в свою очередь, начинает поиски нового тренера сборной Англии», – говорится в заявлении FA.

Напомним, Эллардайса обвиняют в коррупции. В ходе переговоров с журналистами, представившимися бизнесменами, он был готов воспользоваться своим положением для помощи в переговорах по сделке на сумму 460 тысяч евро. Кроме того, специалист поведал, как можно найти лазейку в правилах футбольной ассоциации по трансферам игроков.

Под руководством Эллардайса сборная Англии успела провести лишь одну игру – четвертого сентября против Словакии (1:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018.