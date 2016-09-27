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Эллардайс покинул сборную Англии

27 сентября 2016, 22:23
6

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс официально покинул свой пост. Футбольная ассоциация страны расторгла контракт с 61-летним специалистом по обоюдному согласию.

«Эллардайс повел себя неподобающе для тренера сборной Англии. Он признал свою большую ошибку и принес извинения. Тем не менее, учитывая серьезный характер совершенных действий, FA и Эллардайс согласились сиюминутно расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

В ближайших четырех матчах – против Мальты, Словении, Шотландии и Испании – руководить командой в качестве исполняющего обязанности будет Гарет Саутгейт. FA, в свою очередь, начинает поиски нового тренера сборной Англии», – говорится в заявлении FA.

Напомним, Эллардайса обвиняют в коррупции. В ходе переговоров с журналистами, представившимися бизнесменами, он был готов воспользоваться своим положением для помощи в переговорах по сделке на сумму 460 тысяч евро. Кроме того, специалист поведал, как можно найти лазейку в правилах футбольной ассоциации по трансферам игроков.

Под руководством Эллардайса сборная Англии успела провести лишь одну игру – четвертого сентября против Словакии (1:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

Источник: The FA
Англия Англия Эллардайс Сэм
Комментарии (6)
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kupryaev
1475004644
Мутко дико ржет....
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Sedoi_Goblin
1475004897
Большого Сэма потопили,придурки...Теперь вопрос,кто ваше болото тренировать будет... Нормальный британец вряд ли пойдёт...
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ruverzema29rus
1475005405
вот это я понимаю, борьба с коррупцией!
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Ден61
1475005699
Да многие горят на деньгах.
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marshal9
1475006603
опять мыльная опера
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Павел Буре
1475011808
Интересно через сколько веков в России такое будет, когда главного тренера подозревают и за сутки его раскручивают так, что он решается свалить с поста!!!!!!
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