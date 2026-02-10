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  • Бубнов – о новичке «Зенита»: «То, что нужно на данный момент»

Бубнов – о новичке «Зенита»: «То, что нужно на данный момент»

10 февраля, 22:22
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе форварда Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит».

  • Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Все говорят о его характере, что он чужим болельщикам может что-то показать. Но все в один голос говорят, что это очень сильный нападающий, мощный и забивной.

То, что нужно «Зениту» на данный момент. Главное, чтобы он набрал форму и начал забивать. В остальном у них всe хорошо, а в обороне они наведут порядок.

У него показатели [результативности] уникальные с учeтом его возраста. Нужно смотреть на его возраст и где, в каких лигах он играл. Он в АПЛ уже поиграл, и с Роналду он играл.

Саудовская лига – не показатель? Но играть вместе с Роналду – это показатель. Знаешь, сколько всему научишься у Роналду на одних только тренировках.

Судя по всему, у него есть желание учиться, потому что у него есть шанс попасть на чемпионат мира», – заявил Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Наср Дуран Джон Бубнов Александр
Комментарии (3)
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FWSPM
1770751992
сейчас у него есть шанс в очередной раз обделаться в этот раз в позоре рос футбола какой там чм
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