Бубнов – о новичке «Зенита»: «То, что нужно на данный момент»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе форварда Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит».

Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Все говорят о его характере, что он чужим болельщикам может что-то показать. Но все в один голос говорят, что это очень сильный нападающий, мощный и забивной.

То, что нужно «Зениту» на данный момент. Главное, чтобы он набрал форму и начал забивать. В остальном у них всe хорошо, а в обороне они наведут порядок.

У него показатели [результативности] уникальные с учeтом его возраста. Нужно смотреть на его возраст и где, в каких лигах он играл. Он в АПЛ уже поиграл, и с Роналду он играл.

Саудовская лига – не показатель? Но играть вместе с Роналду – это показатель. Знаешь, сколько всему научишься у Роналду на одних только тренировках.

Судя по всему, у него есть желание учиться, потому что у него есть шанс попасть на чемпионат мира», – заявил Бубнов.