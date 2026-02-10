Экс-вратарь «ПСЖ» рассказал, за что Сафонова полюбили в команде

Бывший голкипер «ПСЖ» Жером Алонсо раскрыл, как Матвей Сафонов заработал положительное отношение к себе в парижском клубе.

Российский вратарь проводит второй сезон в команде.

Он пропустил 18 голов в 24 матчах.

26-летний Сафонов – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

– Вы сказали, что игроки «ПСЖ» теперь больше доверяют Сафонову, чем Шевалье. Это видно со стороны или вы разговаривали с кем-то из футболистов?

– Никогда не говорил об этом с ребятами. Это просто мое личное мнение со стороны. Но, насколько я слышал, в команде Матвея очень любят. Его уважают именно за то, как он усердно трудился все время, пока в команде был Доннарумма. Всех подкупила его целеустремленность.

И вообще для меня его история очень интересна. Я обожаю андердогов, ведь и сам когда-то был вторым номером в «ПСЖ» – поэтому путь Матвея напоминает о моих временах...

Понимаю, как нужно трудиться, чтобы стать первым. Не могу сказать, что сразу полюбил Матвея, но сейчас уважаю его. Как и многие в Париже – да и во всей Франции.

– Летом ходило много слухов, что Матвей может покинуть «ПСЖ» и уйти в аренду, потому что к команде присоединился украинец Забарный. Как вы думаете, было бы ошибкой со стороны клуба отпустить его?

– Я переживал за Матвея и действительно опасался, что ему придется куда-то уйти. Дело даже не в Забарном, а в том, что ему необходимо было играть.

Но, конечно, отпустить Сафонова было бы ошибкой для клуба. Потому что «ПСЖ», как и любой европейский гранд, нуждался в двух сильных голкиперах.

А в итоге все складывается так, что именно Матвей будет основным – как минимум до конца сезона.

– На ваш взгляд, Луис Энрике не ожидал такого?

– Я уверен в этом! Мы все здесь были очень удивлены. Потому что Шевалье – большой вратарь для Франции. Но для него сезон пошел не по плану – допустил много ошибок. В то время как Матвей в декабре хорошо провел свои матчи.

Но самое странное для меня во всей этой истории – то, что Энрике отпустил Доннарумму, чтобы взять Шевалье. Это серьезный шаг. И огромный шок для всего Парижа.

Но Энрике принял и то, что он, вероятно, ошибся. Позволил Матвею проявить себя, дал ему шанс. Это храбрый поступок со стороны тренера. Я уважаю тех, кто признает ошибки.