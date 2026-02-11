Гурцкая высказался о новичке «Зенита» Дуране

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о новом форварде «Зенита» Джоне Дуране, перешедшем из «Аль-Насра».

Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Когда он в 21 год появился в «Астон Вилле», он просто рвал лигу. И все считали что это будет переход за 100 миллионов евро, что он пойдeт не к арабам, а в какую-то команду типа «Сити» или «Юнайтед». Потому что он прямо очень круто выглядел.

Но, не знаю, видишь, позарился [на деньги]. Знаешь, осуждать за это нельзя. Мы же не знаем, может, у него беднейшая семья, а там насыпали такие бабки.

20 миллионов евро в год у него зарплата. Представляешь, в Колумбии за 20 миллионов евро в год, думаю, он посчитал, что там просто будет как Леонсио из «Рабыни Изаура», скупит там всe на свете», – сказал Гурцкая.