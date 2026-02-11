Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гурцкая высказался о новичке «Зенита» Дуране

Сегодня, 00:21
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о новом форварде «Зенита» Джоне Дуране, перешедшем из «Аль-Насра».

  • Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Когда он в 21 год появился в «Астон Вилле», он просто рвал лигу. И все считали что это будет переход за 100 миллионов евро, что он пойдeт не к арабам, а в какую-то команду типа «Сити» или «Юнайтед». Потому что он прямо очень круто выглядел.

Но, не знаю, видишь, позарился [на деньги]. Знаешь, осуждать за это нельзя. Мы же не знаем, может, у него беднейшая семья, а там насыпали такие бабки.

20 миллионов евро в год у него зарплата. Представляешь, в Колумбии за 20 миллионов евро в год, думаю, он посчитал, что там просто будет как Леонсио из «Рабыни Изаура», скупит там всe на свете», – сказал Гурцкая.

Еще по теме:
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву» 1
Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк» 14
Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов 12
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1770758621
а хрякам и хрюкнуть нечего, потому что даже в последнем тарасофском бачке уже известно, что зенит не будет платить ему зарплату. тем более, 20 лямов) и хоть вы там извизжитесь, косорылые! гы-гы!
Ответить
Главные новости
Победитель Зимнего кубка РПЛ, позор Слуцкого в азиатской ЛЧ, уход защитника из ЦСКА и другие новости
01:30
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед
01:09
Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны
00:55
1
Гурцкая призвал ЦСКА избавиться от летнего новичка: «Чем быстрее, тем лучше»
00:47
Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»
00:28
4
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
9
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
1
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
Вчера, 22:49
1
Все новости
Все новости
Гурцкая высказался о новичке «Зенита» Дуране
00:21
3
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
9
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
1
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
Бубнов – о новичке «Зенита»: «То, что нужно на данный момент»
Вчера, 22:22
4
Шалимов поспорил с Аршавиным насчет игры Соболева
Вчера, 21:59
2
Клуб Бердыева взял в аренду защитника «Локомотива»
Вчера, 21:33
2
Бубнов объяснил, почему не включил Аршавина в топ-3 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 21:09
3
В «Зените» раскрыли планы на последние дни зимнего трансферного окна
Вчера, 20:44
12
Топ-5 лучших российских футболистов в 21-м веке по версии Бубнова
Вчера, 20:33
4
РФС снял санкции с трех клубов
Вчера, 20:00
В «Сочи» возвращается форвард, проваливший аренду в ОАЭ
Вчера, 19:46
2
ФотоЖена Заболотного высмеяла замедление Telegram в России
Вчера, 19:33
34
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке
Вчера, 19:16
3
ЦСКА объявил об уходе защитника
Вчера, 18:57
1
В РПЛ сменился самый дорогой футболист
Вчера, 18:38
17
«Рубин» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Вчера, 18:23
1
Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке
Вчера, 18:17
3
Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России
Вчера, 17:41
2
Мусаев сообщил о травме Сперцяна
Вчера, 17:26
В «Зените» прокомментировали риски, связанные с арендованным Дураном
Вчера, 16:54
1
Агент ответил, останется ли Бонгонда в «Спартаке»
Вчера, 16:30
5
РФС снял трансферный бан с еще одного клуба РПЛ
Вчера, 16:24
2
Аршавин одним словом описал готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
Вчера, 15:57
В Европе хотят провести турнир с топ-клубами РПЛ
Вчера, 15:46
14
В «Зените» раскрыли детали аренды Дурана
Вчера, 15:31
9
В «Ростове» подтвердили получение официального предложения по Вахании
Вчера, 15:20
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 