Канчельскис – о визите в Англию: «Меня здесь все ценят и уважают»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис прокомментировал визит в Англию.

«Я сейчас нахожусь в Англии, сходил на матчи «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». С Аморимом пообщаться не удалось, у него сейчас закрытые тренировки из-за плохих результатов, но посетил их базу – она шикарная. С Дэвидом Мойесом говорили о работе, посетил его тренировку – все в привычном режиме, спасибо большое клубу, что пригласили меня на стажировку. Тему перехода российских игроков в АПЛ не затрагивали, это не мое дело.

На новом стадионе «Эвертона» повесили мою футболку. Так же моя футболка висит в музее «МЮ». Меня часто узнают на улицах Англии, особенно на стадионах, все ценят и уважают меня. Я забивал в трех дерби, результат говорит сам за себя, но оценивать я себя не буду – этим занимаются эксперты. Несмотря на всю ситуацию в мире, моя футболка висит в большом английском клубе – очень приятно», – сказал Канчельскис.