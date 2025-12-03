Канчельскис сказал, когда российский футбол поднимется с колен

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис оценил текущий уровень российского футбола.

«Говорить о каком-то прорыве в нашем футболе сейчас смысла нет. Здесь важно хотя бы сохранить тот уровень, который у нас был до отстранения.

Очевидно, что наши клубы и сборная стали слабее за это время. По-другому просто не может быть в отсутствии официальных международных матчей. Подъем российского футбола с колен случится после возвращения в еврокубки», – сказал Канчельскис.