Канчельскис сказал, когда российский футбол поднимется с колен

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис оценил текущий уровень российского футбола.
«Говорить о каком-то прорыве в нашем футболе сейчас смысла нет. Здесь важно хотя бы сохранить тот уровень, который у нас был до отстранения.
Очевидно, что наши клубы и сборная стали слабее за это время. По-другому просто не может быть в отсутствии официальных международных матчей. Подъем российского футбола с колен случится после возвращения в еврокубки», – сказал Канчельскис.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Команды из РФ не играют в еврокубках четвертый сезон подряд.
Источник: «РБ Спорт»