Канчельскис посоветовал молодым россиянам собирать чемодан и улетать из страны

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал совет молодым игрокам из России. По его мнению, они должны как можно скорее уезжать в Европу.

«Может ли успех Сафонова замотивировать молодых игроков пробовать себя в европейском футболе? При первом же предложении из Европы нашим футболистам надо собирать чемодан, садиться в самолет и улетать. В любой клуб.

Я который год об этом говорю. И не нужно ждать предложения от «ПСЖ» или другого топ-клуба. Надо соглашаться на то, что есть и пробовать себя проявить. Мы сейчас на 50 лет отстаем по уровню футбола от Европы. Если все наши игроки будут выступать только в РПЛ, ничего не изменится», – сказал Канчельскис.