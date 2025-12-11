Радимов заявил, что Салах повторяет его ситуацию в «Зените»

Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о ситуации Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и Слота после игры с «Лидсом» (3:3). Это случилось после того, как вингер три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.

33-летний египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.

Возможно, Салах больше не сыграет за «Ливерпуль».

«У меня в «Зените» такая история была в год, когда мы стали чемпионами. Я играл почти весь первый круг, а потом меня постепенно вытеснили из состава, стал больше выходить на замену. И еврокубки когда выигрывали. В какой-то момент я сел, посмотрел в зеркало и стал понимать, что мне очень сложно конкурировать и воспринимать адекватно.

Но на первых порах ты воспринимаешь в штыки, ещe окружение, которое [говорит]: «А что ты не играешь? Ты должен играть, посмотри на них», – сказал Радимов на ютуб-канале FONBET.