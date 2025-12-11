Введите ваш ник на сайте
Аршавин оценил скандал вокруг Салаха

Сегодня, 18:48

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал скандальную ситуацию вокруг форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Большие игроки часто с этим сталкиваются, когда начинают садиться на скамейку. Они всегда думают, что в порядке, однако наступает момент, когда другой игрок может быть хуже по мастерству, чем ты, но моложе, физически сильнее, быстрее бежит, а ты делаешь всe медленнее. Обидно это воспринимать, тем более Салах в прошлом сезоне вообще был лучшим игроком, да?

С другой стороны, находясь на руководящей должности, тренер должен так поступать, он должен управлять командой, даже если его выгонят через неделю. Пока он тренер – он главный», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.

  • Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и Слота после игры с «Лидсом» (3:3). Это случилось после того, как вингер три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.
  • 33-летний египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.
  • Возможно, Салах больше не сыграет за «Ливерпуль».

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Египет. Премьер-лига Ливерпуль Аршавин Андрей Салах Мохамед
Главные новости
Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетиком»
18:31
2
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
18:12
Новая информация по воспитаннику «Зенита» Саусю в «Спартаке»
18:05
3
ВидеоДети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
17:26
4
Орлов объяснил, почему «Зенит» «еле ползает» и «играет, как ветераны»
17:08
7
Бубнов высказался о поведении Кордобы
17:00
4
ФотоМесси откроет себе памятник в Индии
16:42
«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова
16:18
3
Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»
16:05
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Барко
15:47
3
Все новости
18:48
Стала известна позиция саудовских клубов по трансферу Салаха
13:59
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1) и поднялся на 6 место
9 декабря
Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»
9 декабря
Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха
8 декабря
1
Экс-игрок сборной Англии назвал постыдным поведение Салаха
7 декабря
ФотоРоссиянин стал почетным гостем на матче АПЛ
7 декабря
14
Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля»
7 декабря
7
АПЛ. «Ливерпуль» вел 2:0 против «Лидса», но потерял очки (3:3)
6 декабря
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» (3:0), «Челси» не забил «Борнмуту» (0:0)
6 декабря
АПЛ. «Арсенал» пропустил на 95-й минуте и проиграл «Астон Вилле» Эмери (1:2)
6 декабря
3
Рой Кин – о «Манчестер Юнайтед»: «Команда из пивного бара»
5 декабря
2
Саудовская Аравия готова профинансировать трансфер Салаха
5 декабря
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не обыграл аутсайдера (1:1)
5 декабря
1
Яя Туре оскорбил Гвардиолу
4 декабря
4
Фото«Арсенал» объявил о подписании братьев-близнецов
4 декабря
1
Мареска признал превосходство «Лидса» над «Челси»
4 декабря
ФотоНазваны претенденты на звание тренера года по версии Globe Soccer Awards
4 декабря
Реакция Слота на ничью «Ливерпуля» с «Сандерлендом»
4 декабря
АПЛ. «Челси» уступил аутсайдеру, «Ливерпуль» ушел от поражения с «Сандерлендом»
4 декабря
1
АПЛ. «Арсенал» обыграл «Брентфорд» и оторвался от «Сити» на 5 очков
4 декабря
Гвардиола сказал, является ли Холанд лучшим нападающим в истории АПЛ
3 декабря
Гвардиола – о победе «Сити» 5:4 над «Фулхэмом»: «Я лишился волос»
3 декабря
1
АПЛ. «Манчестер Сити» и «Фулхэм» забили 9 голов на двоих
3 декабря
3
Фото«Переписывает историю»: Холанд установил очередной рекорд в АПЛ
2 декабря
3
ФотоСын известного бразильского футболиста подписал профессиональный контракт с «Челси»
2 декабря
Стало известно, сколько матчей «Ливерпуля» может пропустить Салах
2 декабря
«Челси» и «МЮ» поборются за 17-летнего бразильца стоимостью 60 миллионов евро
2 декабря
