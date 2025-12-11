Аршавин оценил скандал вокруг Салаха

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал скандальную ситуацию вокруг форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Большие игроки часто с этим сталкиваются, когда начинают садиться на скамейку. Они всегда думают, что в порядке, однако наступает момент, когда другой игрок может быть хуже по мастерству, чем ты, но моложе, физически сильнее, быстрее бежит, а ты делаешь всe медленнее. Обидно это воспринимать, тем более Салах в прошлом сезоне вообще был лучшим игроком, да?

С другой стороны, находясь на руководящей должности, тренер должен так поступать, он должен управлять командой, даже если его выгонят через неделю. Пока он тренер – он главный», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.