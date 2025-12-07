Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок сборной Англии назвал постыдным поведение Салаха

Сегодня, 15:18

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон заявил, что форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах проявил неуважение к партнерам по команде.

«Стыд со стороны Мо Салаха, неуважение к товарищам по команде и тренеру. Салах ничем не отличается от других футболистов.

У игрока спад формы. Салах такой же, как и все остальные, и ему нужно смириться с тем, что сажают на скамейку запасных. Но он, к сожалению, считает, что слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке запасных», – написал Саттон.

Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и главного тренера Арне Слота после того, как три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.

  • Египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.
  • В этом сезоне 33-летний Салах провел за клуб 19 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.

Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля» 3
АПЛ. «Ливерпуль» вел 2:0 против «Лидса», но потерял очки (3:3)
Саудовская Аравия готова профинансировать трансфер Салаха 1
Источник: страница Криса Саттона в соцсети X
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
РПЛ. «Пари НН» победил махачкалинское «Динамо» и покинул зону вылета
16:01
3
Издание L’Équipe оценило игру Сафонова в матче с «Ренном»
15:39
Жерсон сказал, когда уйдет из «Зенита»
14:57
3
Стало известно, почему лучший бомбардир чемпионата Бразилии отказал «Зениту»
14:29
10
Фото«Зенит» нацелился на 18-летнего бразильского форварда
14:00
8
Стал известен срок нового контракта Альбы с «Ростовом»
13:42
Макаров: «Динамо» забило «Спартаку» 4 гола, но судья сделал то, что сделал»
12:59
15
Сергеев назвал желаемого тренера для «Динамо»
12:44
6
Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его 1-м номером
12:19
4
ФотоРоссиянин стал почетным гостем на матче АПЛ
11:42
10
Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля»
00:21
3
АПЛ. «Ливерпуль» вел 2:0 против «Лидса», но потерял очки (3:3)
Вчера, 22:44
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» (3:0), «Челси» не забил «Борнмуту» (0:0)
Вчера, 20:02
АПЛ. «Арсенал» пропустил на 95-й минуте и проиграл «Астон Вилле» Эмери (1:2)
Вчера, 17:27
2
Рой Кин – о «Манчестер Юнайтед»: «Команда из пивного бара»
5 декабря
2
Саудовская Аравия готова профинансировать трансфер Салаха
5 декабря
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не обыграл аутсайдера (1:1)
5 декабря
1
Яя Туре оскорбил Гвардиолу
4 декабря
3
Фото«Арсенал» объявил о подписании братьев-близнецов
4 декабря
1
Мареска признал превосходство «Лидса» над «Челси»
4 декабря
ФотоНазваны претенденты на звание тренера года по версии Globe Soccer Awards
4 декабря
Реакция Слота на ничью «Ливерпуля» с «Сандерлендом»
4 декабря
АПЛ. «Челси» уступил аутсайдеру, «Ливерпуль» ушел от поражения с «Сандерлендом»
4 декабря
1
АПЛ. «Арсенал» обыграл «Брентфорд» и оторвался от «Сити» на 5 очков
4 декабря
Гвардиола сказал, является ли Холанд лучшим нападающим в истории АПЛ
3 декабря
Гвардиола – о победе «Сити» 5:4 над «Фулхэмом»: «Я лишился волос»
3 декабря
1
АПЛ. «Манчестер Сити» и «Фулхэм» забили 9 голов на двоих
3 декабря
3
Фото«Переписывает историю»: Холанд установил очередной рекорд в АПЛ
2 декабря
3
ФотоСын известного бразильского футболиста подписал профессиональный контракт с «Челси»
2 декабря
Стало известно, сколько матчей «Ливерпуля» может пропустить Салах
2 декабря
«Челси» и «МЮ» поборются за 17-летнего бразильца стоимостью 60 миллионов евро
2 декабря
«Манчестер Сити» готовит трансфер игрока сборной Ганы за 65 миллионов фунтов
1 декабря
Тренер «Ливерпуля» оценил победу над «Вест Хэмом» без Салаха
1 декабря
АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1)
30 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» победил в гостях «Вест Хэм», Салах остался в запасе
30 ноября
АПЛ. Ассистентский дубль Бруну принес «МЮ» волевую победу в Лондоне (2:1)
30 ноября
