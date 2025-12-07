Экс-игрок сборной Англии назвал постыдным поведение Салаха

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон заявил, что форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах проявил неуважение к партнерам по команде.

«Стыд со стороны Мо Салаха, неуважение к товарищам по команде и тренеру. Салах ничем не отличается от других футболистов.

У игрока спад формы. Салах такой же, как и все остальные, и ему нужно смириться с тем, что сажают на скамейку запасных. Но он, к сожалению, считает, что слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке запасных», – написал Саттон.

Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и главного тренера Арне Слота после того, как три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.