Предсмертные конвульсии или очередное поражение «Крыльев Советов»

1:2. На сей раз от ЦСКА. Крылья Советов, я даже не знаю, что вам сказать.

Пожалуй, у Крыльев еще не было такого старта. Быть может, кто-то из старожилов набухнет сейчас с фразой «в тыща девясот шесот питсот втором гходу тако уже было», но мне искренне лень припоминать, я такой парень – живу тем, что есть. А есть сейчас то, что ничего нет. Есть лишь литры печали на дне стаканов и сотни ссор в семьях от злых мужей, что вернулись со стадиона. Не ставлю кресты ни на чем (мы-то с вами уже ФНЛ проходили, чего его, футбольного, национального-то первенства бояться), да и ни на ком. Есть лишь пару мыслишек и ощущений. Как никак 7-й тур канул туда же, откуда не могут никак выбраться Крылья.

И уж как бы не хотелось, но Самара сейчас вдвойне ассоциируется с Дном. Тем самым, где очень вкусное пиво и тем, где эти пресные Крылья Советов.

Тише, тише, не бейте, игра была вполне себе сносная. Она даже была едва ли не лучшей в сезоне, скажу я вам, а кто-то еще подзатыльником в мой адрес прикрикнет, что играли-то против ЦСКА, того, который заставил трястись весь Леверкузен. И то ли я остыл уже, что ругать не хочется, то ли действительно особо не за что, но меня сейчас вовсе не клонит унывать и паниковать.

Я в целом, как человек едва ли не с пеленок (никаких ассоциаций с блэк стар) болеющий за Крылья Советов, а по воле судьбы еще и связавшийся со спортивной журналистикой, всегда этой команде желал стабильности. Не такой, конечно, которая есть сейчас. Стабильности я желал, в первую очередь, тренерской. Потому сама персона европейского тренера в команде была любопытна. И личность (коей бесспорно этот мужчна является) Веркаутерена мне всегда импонировала, он действительно классный тренер, хороший психолог, где-то актер, он действительно специалист, но есть ощущение, что нить команды он утратил. И та моя часть, что за стабильность искренне надеется, что не навсегда. А другая напрочь убеждена, что перемены назрели, а то и перезрели.

Не хочу я винить никого, вешать ярлыки, клишировать, но игра эта в пять защитников сработала, по большому счету, лишь в двух матчах прошлого сезона. Когда на тактике были обыграны Зенит и ЦСКА. И все. Я не беру сейчас ФНЛ, надеюсь, спустя год и не придется брать его вновь. Понимаете, о чем я? Команда, что играет второй с половиной год в 5-4-1 или 5-2-3, как удобно, с подобной стратегией и раскладами, при прочих равных, при всех штангах и незабитых пенальти, при всех жиденьких атаках. ДВА. 2. Дуа. II. Из 37 матчей, что команда усердно гнула свою линию, пыталась грамотно играть в обороне, по-настоящему действенными с такой тактикой оказались два. Безусловно, были и еще победы, но давайте будем честными, кроме Кубани и вышеперечисленных, не было таких побед, когда Крылья были прям ВАУ. Они были и слава Богу.

Я это все к чему веду и о чем веду беседу. Голы не придут, если будут атаковать три человека. Если сегодня удалось нападать впятером, да так, что аж Ятченко один в штрафной соперника оставался, то в других матчах, скажем, с закрытым Амкаром этого может не быть. Раз уж при супер-оборонительной тактике, где три защитника, да (в идеале) два опорника-разрушителя, тактике, рассчитанной на быстрые контратаки, Крылья все равно пропускают, из-за чего проигрывают, может, ну ее нах(очень хочется написать у, а также и-краткое)рен подобную расстоновку? Знаю, что без ответов, но убежден, каждый из нас, кто смотрит, любит, ненавидит Крылья задумывался об этом.

Что видно еще лучше после 7-го тура, так это провал селекции. Нет, нет, я не о Молло, Паскуато или Мбакогу. Я о том, что конкуренция в середине поля, да, да, на те самые две позиции опорника-разрушителя и опорника-созидателя, напрочь отсутствует. По большому счету, ни у Башкирова, ни у Чочиева нет замены, а если и есть вряд ли чем-то лучше. А сколько мячей потеряли эти бравые мальчишки за эти семь игр? По, мне так этими мячами пару-тройку футбольных академий можно тренировать. Оттуда, как по мне, и исходят все беды. Кто-то скажет, что стандарты? Ребята, лучше пропустить с углового, чем так, безвольно, как от Головина. (опять же, как по мне)

Я не Бубнов, ТТД считать не буду. Я лишь говорю, что вижу. А вижу я команду Крылья Советов. Что после 7-ми туров обмотаны тиной 16-го места. Я никого не хороню. Они прекрасно это делают за меня. А сегодня... Сегодня был хороший футбол. Но опять чего-то не хватило... Кволити, или как там говорится, мистер Веркаутерен?

Я лишь надеюсь и верю, что это были не предсмертные конвульсии этой команды. Я-то верю. Верят ли сами футболисты..