Златан заявил, что он – идеальный футболист

Экс-форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича попросили составить идеального игрока. На каждый пункт нужно было выбрать одного футболиста.
Швед по каждому пункту выбрал в качестве идеала себя.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 по 2023 год.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
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