Златан заявил, что он – идеальный футболист

Экс-форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича попросили составить идеального игрока. На каждый пункт нужно было выбрать одного футболиста.

Швед по каждому пункту выбрал в качестве идеала себя.

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