Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем после гола «Ростову»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о своем голе «Ростову» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

Дзюба признан лучшим в матче.

«Примерно на 37-й минуте у меня схватило ногу немного сегодня, с «Краснодаром» такое случилось примерно на 75-й. Просил ли меня доигрывать эти матчи Заур Тедеев? Это была не просьба, он просто сказал, что не будет меня менять.

Это напомнило мне историю, когда Жозе Моуриньо не хотел менять Златана Ибрагимовича в матче «Интера». Мне очень приятно, что Тедеев меня так высоко ценит. Радует, что могу приносить пользу команде даже в таком состоянии», – сказал Дзюба.