Экс-тренер «Челси» возглавит сборную Швеции

Сборная Швеции определилась с новым тренером. Команду, скорее всего, примет англичанин Грэм Поттер.

Он заменит уволенного на этой неделе датчанина Йона-Даля Томассона и будет пытаться вывести шведов на ЧМ-2026.

Поттер хочет помочь стране, в которой начинал тренерскую карьеру, – в 2011-2018 годах Грэм работал в «Эстерсунде», выводил команду в еврокубки.