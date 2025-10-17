Экс-тренер «Челси» возглавит сборную Швеции

Сборная Швеции определилась с новым тренером. Команду, скорее всего, примет англичанин Грэм Поттер.
Он заменит уволенного на этой неделе датчанина Йона-Даля Томассона и будет пытаться вывести шведов на ЧМ-2026.
Поттер хочет помочь стране, в которой начинал тренерскую карьеру, – в 2011-2018 годах Грэм работал в «Эстерсунде», выводил команду в еврокубки.
- В этом сезоне Поттера уволили из «Вест Хэма».
- В 2022-2023 годах тренер был в «Челси».
- Швеция в отборочной группе ЧМ-2026 занимает последнее место.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо