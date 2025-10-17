Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-тренер «Челси» возглавит сборную Швеции

Сегодня, 23:14

Сборная Швеции определилась с новым тренером. Команду, скорее всего, примет англичанин Грэм Поттер.

Он заменит уволенного на этой неделе датчанина Йона-Даля Томассона и будет пытаться вывести шведов на ЧМ-2026.

Поттер хочет помочь стране, в которой начинал тренерскую карьеру, – в 2011-2018 годах Грэм работал в «Эстерсунде», выводил команду в еврокубки.

  • В этом сезоне Поттера уволили из «Вест Хэма».
  • В 2022-2023 годах тренер был в «Челси».
  • Швеция в отборочной группе ЧМ-2026 занимает последнее место.

Еще по теме:
Лондонский клуб АПЛ уволил главного тренера 8
Лэмпард может в третий раз возглавить команду АПЛ 2
Моуринью может вернуться в АПЛ после 4-летней паузы
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Швеция. Аллсвенскан Англия. Премьер-лига Швеция Поттер Грэм
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Ростов»
23:28
1
Фото«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
22:59
ВидеоСборная России опубликовала ностальгическое видео в годовщину победы над Англией в «Лужниках»
22:17
1
Реакция Боярского на скандальное интервью Кокорина
22:15
Фото«Все хотят тебя трахнуть»: ведущая Okko вышла замуж за известного комментатора, который старше на 10 лет
22:05
9
«Ахмат» был на грани технического поражения от «Краснодара»
21:55
2
Черчесов проявил вопиющую бестактность в общении с журналистом
21:35
5
Реакция Радимова на резонансное высказывание Станковича
21:30
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
21:21
Форвард сборной России заинтересовал два турецких клуба
20:55
1
Все новости
Все новости
Экс-тренер «Челси» возглавит сборную Швеции
23:14
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
4 октября
В Швеции определили игрока года – у него 61 гол в 60 матчах
2024.12.17 21:14
3
Златан заявил, что он – идеальный футболист
2024.11.21 13:48
2
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Ибрагимович: «Я лучший на все времена»
2024.06.09 12:44
3
ФотоСборная Швеции устроила проводы Ибрагимовичу – Златан не сдержал слез
2024.06.09 00:42
2
В Швеции отказались от VAR
2024.04.27 21:14
12
ФотоЗлатан нашел себя похожим на «Мону Лизу»
2024.03.23 18:14
Смертельно больной Эрикссон рассказал, как проводит последние месяцы жизни
2024.03.22 23:23
1
Сборная Швеции впервые в истории назначила тренера-иностранца
2024.02.26 21:59
2
Клуб из Швеции продает черно-черную форму, пожизненные абонементы и ДНК капитана
2019.01.23 19:05
4
Мовсисян: «В «Спартаке» Челстрем много рассказывал о шведском футболе»
2018.03.26 09:16
1
Хавбек «Кальмара» Исмаэл перейдет в «Ахмат»
2017.08.09 14:18
2
Дикость дня. В Швеции болельщик в маске избил вратаря
2016.08.17 16:00
4
Игрок «Першагена» был удален с поля за испорченный воздух
2016.06.22 16:16
14
Страндберг отстранен от матчей до 3 июня
2016.05.26 23:04
4
ФотоСтрандберг подрался со своим одноклубником
2016.05.20 23:27
7
АИК победил «Хэкен» благодаря дублю Страндберга
2016.05.08 20:49
1
Фото«Хэкен» завоевал свой первый трофей в истории, победив в Кубке Швеции
2016.05.05 20:46
ФотоВ Швеции из-за петарды был прерван матч
2016.04.28 10:54
1
Спортивный директор ФК «АИК»: «Страндберг способен помочь нашей команде»
2016.03.31 18:32
Скандинавы до 21 года, которыми вы будете восхищаться
2016.02.29 14:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 