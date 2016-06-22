Игрок «Першагена» был удален с поля за испорченный воздух

В Швеции футболист «Першагена» Адам Линдин Люнгквист был удален с поля за выпущенные газы во время матча с дублем ФК «Ярна». Обе стороны этого происшествия так и не смогли прийти к общему мнению.

«Я испытывал во время матча проблемы с желудком, не мог сдержать газы. Грубо говоря, я испортил воздух. После этого я получил желтую карточку, а затем и красную. Я был в шоке, никогда ничего подобного не видел. Я спросил у арбитра: «Разве футболистам нельзя выпускать газы во время матча?» Он ответил, что нельзя», – приводит слова незадачливого футболиста Lanstidningen Sodertalje.

Арбитр расценил такое поведение как провокацию в отношении соперника.

«Я расценил это как провокацию по отношению к другому игроку. Это было сделано специально, и в данном случае имело место неподобающее поведение. За это Люнгквист получил карточку», – пояснил судья после матча.