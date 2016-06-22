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Игрок «Першагена» был удален с поля за испорченный воздух

22 июня 2016, 16:16
14

В Швеции футболист «Першагена» Адам Линдин Люнгквист был удален с поля за выпущенные газы во время матча с дублем ФК «Ярна». Обе стороны этого происшествия так и не смогли прийти к общему мнению.

«Я испытывал во время матча проблемы с желудком, не мог сдержать газы. Грубо говоря, я испортил воздух. После этого я получил желтую карточку, а затем и красную. Я был в шоке, никогда ничего подобного не видел. Я спросил у арбитра: «Разве футболистам нельзя выпускать газы во время матча?» Он ответил, что нельзя», – приводит слова незадачливого футболиста Lanstidningen Sodertalje.

Арбитр расценил такое поведение как провокацию в отношении соперника.

«Я расценил это как провокацию по отношению к другому игроку. Это было сделано специально, и в данном случае имело место неподобающее поведение. За это Люнгквист получил карточку», – пояснил судья после матча.

Источник: Бомбардир.ру
Швеция. Аллсвенскан
Комментарии (14)
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juvseriy
1466602530
Нужно было всех наших соперников по группе горохом накормить)))
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Zly
1466602745
Ух какой провокатор, задушить хотел соперника
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acer2003
1466602868
В таком случае, на Евро надо было всю сборную России удалять, за дискредитацию игры, под названием ФУТБОЛ
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Ден 781
1466602969
Шептунов надо было пускать
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nemolod
1466603658
У моего покойного отца была любимая поговорка :"ЛУЧШЕ ЗВЕРСКИ ПЕРНУТЬ,ЧЕМ ПОЗОРНО БЗДНУТЬ"
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людмила малетина
1466604812
теперь ему надо поменять фамилию с Тихобздюков на Громкопердов
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Файдаэн_Шаз
1466605496
Гражданка Тихопёркина вышла замуж и стала Буйнобздящей.
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edw7777
1466606595
Я такого еще не слышал. ))))))))))))
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Шнюхинс
1466611599
бред
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nikita08
1466615731
газовая атака.хе=хе
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