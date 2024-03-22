Смертельно больной Эрикссон рассказал, как проводит последние месяцы жизни

Бывший тренер «Манчестер Сити», «Лацио», сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал о своем образе жизни. Он неизлечимо болен.

Ранее швед сообщил, что у него рак и жить осталось не больше года.

Эрикссон приводил «Лацио» к скудетто (сезон-1999/00), а также к Кубу обладателей кубков и Суперкубку УЕФА.

Последней тренерской работой шведа была сборная Филиппин (2018-2019 годы).

«Чувствую себя вполне нормально. Знаю, что это рак и его нельзя вылечить. Но я в порядке.

Не сижу в углу, не рыдаю. Живу той же жизнью, что и прежде. Я все еще на ногах. Сейчас я слышу от людей, насколько я хорош, – обычно люди этого не слышат, так как об этом говорят на похоронах. Так что я не жалуюсь», – сказал 76-летний Эрикссон.