Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Смертельно больной Эрикссон рассказал, как проводит последние месяцы жизни

    Смертельно больной Эрикссон рассказал, как проводит последние месяцы жизни

    Бывший тренер «Манчестер Сити», «Лацио», сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал о своем образе жизни. Он неизлечимо болен.

    • Ранее швед сообщил, что у него рак и жить осталось не больше года.
    • Эрикссон приводил «Лацио» к скудетто (сезон-1999/00), а также к Кубу обладателей кубков и Суперкубку УЕФА.
    • Последней тренерской работой шведа была сборная Филиппин (2018-2019 годы).

    «Чувствую себя вполне нормально. Знаю, что это рак и его нельзя вылечить. Но я в порядке.

    Не сижу в углу, не рыдаю. Живу той же жизнью, что и прежде. Я все еще на ногах. Сейчас я слышу от людей, насколько я хорош, – обычно люди этого не слышат, так как об этом говорят на похоронах. Так что я не жалуюсь», – сказал 76-летний Эрикссон.

    Новости по теме
    Стало известно, в каком матче тренером «Ливерпуля» будет смертельно больной Эрикссон
    Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на день – у шведского тренера неизлечимая стадия рака 1
    Фанаты «Лацио» поддержали Эрикссона, которому осталось жить не больше года
    Источник: CNN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2024 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+