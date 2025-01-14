У Эрикссона остался крупный долг – тренер умер в августе

Налоговая служба Швеции получила заявление об инвентаризации наследства Свена-Горана Эрикссона.

Выяснилось, что у тренера, умершего в августе 2024 года, осталась крупная задолженность в размере 10,25 миллиона евро.

Самая большая статья долга – налоговые обязательства в Великобритании на 8,6 миллиона евро.

Учитывая размер активов Эрикссона, оказалось, что его наследство в дефиците на более чем 4,4 миллиона евро.