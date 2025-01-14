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    У Эрикссона остался крупный долг – тренер умер в августе

    Налоговая служба Швеции получила заявление об инвентаризации наследства Свена-Горана Эрикссона.

    Выяснилось, что у тренера, умершего в августе 2024 года, осталась крупная задолженность в размере 10,25 миллиона евро.

    Самая большая статья долга – налоговые обязательства в Великобритании на 8,6 миллиона евро.

    Учитывая размер активов Эрикссона, оказалось, что его наследство в дефиците на более чем 4,4 миллиона евро.

    • У экс-тренера сборной Англии была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.
    • Он скончался в 76-летнем возрасте.
    • Тренерская карьера Эрикссона продлилась с 1976 по 2019 год.

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    Источник: Goteborgs-Posten

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    14.01.2025 22:54
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