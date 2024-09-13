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    • В Швеции похоронили Свена-Горана Эрикссона – Бекхэм прибыл попрощаться с тренером

    В Швеции похоронили Свена-Горана Эрикссона – Бекхэм прибыл попрощаться с тренером

    В шведском городе Турсбю прошли похороны Свена-Горана Эрикссона, умершего 26 августа.

    Их посетили около 600 человек, в том числе бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

    Поминальная служба проводилась на шведском и английском языках. Перед погружением гроба в катафалк в память о тренере выстроился почетный караул.

    • У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.
    • Его тренерская карьера продлилась с 1976 по 2019 год.
    • Сборную Англии он возглавлял на протяжении 5,5 лет (2001-2006).

    Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

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    Источник: BBC

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    13.09.2024 22:49
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