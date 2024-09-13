В Швеции похоронили Свена-Горана Эрикссона – Бекхэм прибыл попрощаться с тренером

В шведском городе Турсбю прошли похороны Свена-Горана Эрикссона, умершего 26 августа.

Их посетили около 600 человек, в том числе бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Поминальная служба проводилась на шведском и английском языках. Перед погружением гроба в катафалк в память о тренере выстроился почетный караул.

У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.

Его тренерская карьера продлилась с 1976 по 2019 год.

Сборную Англии он возглавлял на протяжении 5,5 лет (2001-2006).

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press