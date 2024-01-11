Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал о своей неизлечимой болезни

Известный шведский тренер Свен-Горан Эрикссон сообщил, что врачи обнаружили у него рак в терминальной стадии.

«Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше.

Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.

Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы все время думать об этом, сидеть дома и думать, что мне не повезло, и так далее.

Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникает из ниоткуда и шокирует вас.

Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя излечить. Такова реальность», – сказал Эрикссон в эфире радиостанции P1.

Он сказал также, что узнал о болезни после того, как упал в обморок на пробежке.