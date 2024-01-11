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    • Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал о своей неизлечимой болезни

    Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал о своей неизлечимой болезни

    Известный шведский тренер Свен-Горан Эрикссон сообщил, что врачи обнаружили у него рак в терминальной стадии.

    «Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше.

    Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.

    Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы все время думать об этом, сидеть дома и думать, что мне не повезло, и так далее.

    Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникает из ниоткуда и шокирует вас.

    Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя излечить. Такова реальность», – сказал Эрикссон в эфире радиостанции P1.

    Он сказал также, что узнал о болезни после того, как упал в обморок на пробежке.

    • В феврале прошлого года Эрикссон приостановил работу в футболе из-за проблем со здоровьем. В последнее время 75-летний швед работал спортивным директором в «Карлстаде», выступающем в третьем шведском дивизионе.
    • Эрикссон тренировал сборную Англии, «Манчестер Сити», «Лацио», «Рому», «Лестер Сити», «Бенфику», «Сампдорию», «Фиорентину», сборные Мексики и Кот-д’Ивуара и другие команды.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии (1)
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    mihail200606
    1704975413
    Гетеборг забыли. Помоему он тренером был там. Там и засветился впервые
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