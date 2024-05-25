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    • Березуцкий прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о ЦСКА: «В этом с Понтусом нельзя не согласиться»

    Березуцкий прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о ЦСКА: «В этом с Понтусом нельзя не согласиться»

    Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий на ютуб-канале Михаила Моссаковского прокомментировал скандальную колонку Понтуса Вернблума про период карьеры в России.

    37-летний швед извинился за выступления в составе «армейцев», раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти. Позднее он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

    – Вернблум говорит, что ЦСКА тратится на дорогих легионеров, но при этом тренируется в Ватутинках на старой базе. Почему у нас так приоритеты расставлены?

    – Я не понимаю, это прямо уникальная ситуация, и это очень странно. Я тоже до сих пор не могу этого понять. С этим из его колонки нельзя не согласиться. У ЦСКА вроде бы хороший бюджет. Не всегда всe было хорошо, но прошло 24 года. База, как говорил Вернблум, она такая же была и 20 лет назад. Я играл чуть-чуть подольше, чем Вернблум. То есть мы не пытаемся улучшить инфраструктуру, абсолютно. Да, она чуть-чуть улучшилась, там сборная Германии тренировалась, но она только поле использовала.

    Мне, по-моему, Олег Яровинский рассказывал, что, когда кто-то приезжает, ему показывают, где будет жить, рестораны… И когда контракт подписали – только потом на базу везут. Чтобы не спугнуть.

    Для иностранцев это странно. У них самым первым считается инфраструктура. Поверь мне, я был на многих тренировочных базах. К нам же приехал Хиддинк и сказал: «Я что-то не понял. А почему у сборной нет своей базы? Как это возможно?» Для всей Европы наличие базы – это само собой разумеющееся. И тут с Понтусом нельзя не согласиться.

    Меня руководство ЦСКА убьeт за это. Это называется очень просто. Ты купил себе новый Mercedes S-класса и обслуживаешь его в гараже. В ЦСКА не было прямо слишком дорогих покупок, но сам факт: ты берeшь игрока за 7, 8, 12 миллионов, а потом начинаешь обслуживать этих футболистов в условиях, когда идеально развиваться не можешь. И это мы говорим о команде, которая феерила в течение 15–16 лет. И в Европе неплохо играли, и в России как минимум на пять с минусом. Что говорить о некоторых других клубах?

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    udav4691
    1716618442
    Лучше быть бом.жом и жить в хоромах,чем быть конем без стойла...)))
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