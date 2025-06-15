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  • Акинфеев назвал самого хитрого и стильного из игроков ЦСКА за время карьеры

Акинфеев назвал самого хитрого и стильного из игроков ЦСКА за время карьеры

Вчера, 22:15
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выбрал среди игроков команды разных времен футболистов с определенными яркими качествами.

– Самый весeлый футболист?

– Вообще самые весeлые бразильцы по своей натуре. И шуточки, и какие-то разговоры. Назову Вагнера все равно.

– Самый стильный?

– Самым стильным всегда был Шемберас в нашей команде. Это прям икона стиля, всегда джинсики, пиджачок. Это он так на тренировке приезжал всегда.

– Самый молчаливый?

– Назову Сашу Головина. По одной простой причине – он был самый молодой, одарeнный. Как жизнь расставила на свои места, так и произошло. Но он общался мало, да. Но изначально, потом уже чуть больше.

– Самый хитрый?

– Наверное, Элвир Рахимич. Знаешь, почему? Потому что, когда человек получал травму, была всегда или жeлтая, или ничего не было. В плане игры, наверное, хитрый в том плане, что мог обмануть судью. Естественно, травмы – всегда плохо.

– Кто больше всех ругался?

– Естественно, Понтус [Вернблум].

– Кто меньше всех работал на тренировках?

– Все же очевидно. Много футболистов ЦСКА вам уже ответили на этот вопрос. Кто лежал на кушетке всe время, но постоянно забивал голы? Это Сейду Думбия.

– Кто больше всех работает в зале?

– Это легенда наша сейчас – Тамерлан Мусаев, которого из зала не выгонишь.

– У кого самый худший плейлист?

– Естественно, у меня. У меня его просто нет вообще.

  • 39-летний Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру. Он играет за основной состав с 2003 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ПАОК Монако Жальгирис ЦСКА Акинфеев Игорь Вагнер Лав Рахимич Элвир Шемберас Дейвидас Вернблум Понтус Думбия Сейду Головин Александр Мусаев Тамерлан
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
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Мусаев легенда?... Игорь, при всём уважении к тебе, херню ты спорол.
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