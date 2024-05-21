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    Вернблум раскритиковал базу ЦСКА и клубного повара

    Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум в колонке для Aftonbladet признался, что ему многое не нравилось в период выступлений за московский клуб.

    «Многие меня сегодня спрашивают, каково было играть в России. Я пытаюсь объяснить, что это было похоже на игру в любой другой команде.

    Но были мелочи, которые заставили подпрыгнуть. Конечно, это не так роскошно, как многие могли подумать.

    Поскольку мы играли очень много матчей, то часто ночевали на нашей базе. База находилась в паре миль от Москвы и представляла собой пару зданий из жeлтого кирпича.

    Они, безусловно, были роскошными и стильными для начала прошлого века. Но уже не то для команды с амбициями на Лигу чемпионов.

    То, что они не хотят тратить деньги на роскошное жильe, было ясно. Они скорее потратят деньги на игроков и их зарплаты. Это хорошо для наших кошельков, но немного плохо для качества жизни.

    У нас был свой повар. Хочешь омлет – он готовил, хочешь кашу – он готовил. Он знал, что определeнный процент наших бонусов достаeтся ему и другим людям в команде.

    Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Мы все стремились к одним и тем же целям, все получали дополнительную плату, если мы их достигали.

    Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем всe, что я мог приготовить сам», – написал 37-летний швед.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.05.2024 22:22
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    Комментарии (2)
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    Gwynbleidd
    1716321201
    Ну не знаю насчёт повара. А база у ЦСКА наверное одна из худших в РПЛ, из Московских клубов точно самая плохая...
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    bset
    1716323918
    И с базой беда, и с академией беда. И что-то подвижек никаких в этом направлении.
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