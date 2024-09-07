Гацкан – о судействе в РПЛ в 2010-х: «Вернблум катится двумя ногами – ничего, а нам с Калачевым сразу желтую»

Бывший полузащитник «Ростова», «Крыльев Советов» Александр Гацкан считает, что судьи его не всегда справедливо оценивали.

– Всю футбольную карьеру вас преследовал образ главного жесткача РПЛ. Но однажды вы получили красную за симуляцию.

– Наверное, одна из самых несправедливых карточек за мою карьеру.

– Судья придумал?

– Это был матч с «Тереком» в 2016-м. Я прокинул себе на ход, а Ризван Уциев толкнул меня в спину. Реф почему-то решил, что я симулирую и показал вторую желтую. А Понтуса Вернблума помнишь?

– Такого не забыть.

– Чудак. Помню, катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как сфолю я или Калач – судья сразу лезет в карман.