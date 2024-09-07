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    • Гацкан – о судействе в РПЛ в 2010-х: «Вернблум катится двумя ногами – ничего, а нам с Калачевым сразу желтую»

    Гацкан – о судействе в РПЛ в 2010-х: «Вернблум катится двумя ногами – ничего, а нам с Калачевым сразу желтую»

    Бывший полузащитник «Ростова», «Крыльев Советов» Александр Гацкан считает, что судьи его не всегда справедливо оценивали.

    – Всю футбольную карьеру вас преследовал образ главного жесткача РПЛ. Но однажды вы получили красную за симуляцию.

    – Наверное, одна из самых несправедливых карточек за мою карьеру.

    – Судья придумал?

    – Это был матч с «Тереком» в 2016-м. Я прокинул себе на ход, а Ризван Уциев толкнул меня в спину. Реф почему-то решил, что я симулирую и показал вторую желтую. А Понтуса Вернблума помнишь?

    – Такого не забыть.

    – Чудак. Помню, катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как сфолю я или Калач – судья сразу лезет в карман.

    • 40-летний Гацкан сейчас тренирует в системе «Ростова».
    • Он выступает с «Ростовом» в Лиге чемпионов.
    • На счету Гацкана 61 матч за сборную Молдавии, 5 голов.

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    Источник: Sport24

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    07.09.2024 23:05
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