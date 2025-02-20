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Гацкан – об уходе Глебова из «Ростова»: «Я могу заменить»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал трансфер Данила Глебова в «Динамо».

«Могу сказать, что это хороший трансфер для «Ростова» и для «Динамо». Для москвичей это выгодное приобретение, потому что Глебов – достаточно хороший опорный полузащитник, с большим объемом работы, с хорошим отбором, пасом. Можно сказать, у «Динамо» это зона проблемная.

Кем играть «Ростову», если уйдет Глебов? Ну я могу вернуться, ха-ха. Шутка. Есть молодые ребята, которые способны играть в основе. Есть Шанталий, еще парочка хороших ребят есть из «Ростова-2». Конечно, они не будут сразу же на уровне Глебова, но и сам Глебов, который пришел шесть лет назад, тоже не был тем футболистом, который есть сейчас. Как мне кажется, нужно доверять молодым, правильно работать – тогда появятся такие же хорошие футболисты.

Конечно, уход Глебова можно назвать потерей. Понятно, что у нас не те , наверное, финансовые возможности, чтобы было много таких ребят в составе. Но, повторюсь, если доверять молодым ребятам, то можно воспитать еще пару Глебовых», – сказал Гацкан.

  • 25-летний Глебов провел в этом сезоне 23 матча за «Ростов», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
  • «Ростов» примет «Динамо» 2 марта – в 1-м туре после возобновления РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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balam
1740061096
все верно.ну а я бы с удовольствием на Гацкана посмотрел. ну и на Тимоху тоже
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