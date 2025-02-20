Гацкан назвал клуб, чемпионства которого хочет вся Россия

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан высказался о чемпионской гонке РПЛ. Он считает, что победы «Краснодара» в чемпионате России хочет вся страна.

«Кто для меня фаворит в борьбе за чемпионство? Я как-то говорил, что три команды – «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

У «быков» нет трансферов? У них были в том межсезонье. Значит, наверное, тренер видит, что потенциал есть у команды, просто надо время, чтобы они набрали ту форму, которую нужно. Кажется, по позициям они никого и не отдали.

Пока у них тот же самый состав остался, значит, пока не нужны приобретения. Если бы надо было какие-то позиции усилить, то усилили бы, потому что у Галицкого есть возможность для этого.

Плюс у подопечных Мурада Мусаева есть шанс второй год подряд биться за первое место. Я думаю, что вся Россия хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом», – сказал Гацкан.