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Гацкан назвал клуб, чемпионства которого хочет вся Россия

20 февраля 2025, 06:33
23

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан высказался о чемпионской гонке РПЛ. Он считает, что победы «Краснодара» в чемпионате России хочет вся страна.

«Кто для меня фаворит в борьбе за чемпионство? Я как-то говорил, что три команды – «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

У «быков» нет трансферов? У них были в том межсезонье. Значит, наверное, тренер видит, что потенциал есть у команды, просто надо время, чтобы они набрали ту форму, которую нужно. Кажется, по позициям они никого и не отдали.

Пока у них тот же самый состав остался, значит, пока не нужны приобретения. Если бы надо было какие-то позиции усилить, то усилили бы, потому что у Галицкого есть возможность для этого.

Плюс у подопечных Мурада Мусаева есть шанс второй год подряд биться за первое место. Я думаю, что вся Россия хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом», – сказал Гацкан.

  • «Краснодар» после 18 туров занимает 1-е место в РПЛ.
  • Клуб имеет столько же очков, сколько и «Зенит» (39), но опережает петербуржцев по дополнительным показателям.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гацкан Александр
Комментарии (23)
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Борис34684
1740023912
Как легко говорят за всю Россию.
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Foxitkuban
1740033795
По работе постоянно езжу по всей стране и общаюсь с разными людьми. В большинстве случаев, Краснодару симпатизируют и желают чемпионства, независимо от личных предпочтений.
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andr45
1740034336
Вернее, вся Россия не хочет, чтобы «Zenitе» стал чемпионом) А кто им станет, Краснодар», «Спартак», «Динамо» или другая команда не так уж и важно) Ведь «Zenitе» по-настоящему народная команда. Когда ОНИ проигрывают, МЫ радуемся всем народом».
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Sergey-Ovodkov-google
1740060024
Просто Краснодар столько раз был в шаге от титула,что заслужил победить.
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PAREVG.
1740084948
Который год вся страна говорит - кто угодно, лишь бы не позор России.
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