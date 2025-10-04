Златан поздравил себя с днем рождения

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поздравил себя с днем рождения. Накануне спортсмену исполнилось 44 года.

Швед выложил фото суперкара Ferrari F80 и написал: «С днем рождения, Златан!».

Фото: соцсети Златана Ибрагимовича