Златан поздравил себя с днем рождения

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поздравил себя с днем рождения. Накануне спортсмену исполнилось 44 года.
Швед выложил фото суперкара Ferrari F80 и написал: «С днем рождения, Златан!».
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 по 2023 год.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
Фото: соцсети Златана Ибрагимовича
Источник: «Бомбардир»