Златан поздравил себя с днем рождения

Сегодня, 14:25

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поздравил себя с днем рождения. Накануне спортсмену исполнилось 44 года.

Швед выложил фото суперкара Ferrari F80 и написал: «С днем рождения, Златан!».

Фото: соцсети Златана Ибрагимовича

Источник: «Бомбардир»
Швеция. Аллсвенскан Ибрагимович Златан
