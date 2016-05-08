АИК победил «Хэкен» благодаря дублю Страндберга

Нападающий АИКа Карлос Страндберг, правами на которого владеет ЦСКА, помог своей команде добыть победу над «Хэкеном» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Швеции. 20-летний игрок записал на свой счет два забитых мяча, внеся таким образом существенную лепту в успех стокгольмского клуба. Отметим, что именно гол Страндберга стал победным при счете 2:2.

Всего же теперь на счету шведа пять забитых мячей в Аллсвенскане. АИК на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Швеция. Аллсвенскан. 8-й тур

Хэкен (Гетеборг) – АИК (Стокгольм) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Страндберг, 24; 0:2 – Ясин, 28; 1:2 – Пауло, 32; 2:2 – Пауло, 80; 2:3 – Страндберг, 84.