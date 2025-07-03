Заболотный сравнил себя со Златаном: «С каждым годом только лучше»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный считает, что его форма совершенствуется с годами.

– В прошлом году в одном из интервью ты сказал: «Я сейчас в такой форме, в какой не был ни разу за всю карьеру». Как оценишь свое состояние сейчас?

– Не знаю, как другие, но я с годами чувствую себя только лучше и увереннее. Вышел на определенный уровень, четко осознаю, какое поведение в быту помогает мне сохранять максимальную эффективность. Так что с каждым годом форма становится только лучше. И сейчас она оптимальная.

– Ты рассказывал, что твоим кумиром был Златан Ибрагимович. Что хотел у него перенять?

– Это форвард моей комплекции. Он блистал техникой, и я стремился играть так же изящно и красиво, но при этом эффективно. Для рослых нападающих Златан – икона.