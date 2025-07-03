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  • Заболотный сравнил себя со Златаном: «С каждым годом только лучше»

Заболотный сравнил себя со Златаном: «С каждым годом только лучше»

3 июля, 09:42
2

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный считает, что его форма совершенствуется с годами.

– В прошлом году в одном из интервью ты сказал: «Я сейчас в такой форме, в какой не был ни разу за всю карьеру». Как оценишь свое состояние сейчас?

– Не знаю, как другие, но я с годами чувствую себя только лучше и увереннее. Вышел на определенный уровень, четко осознаю, какое поведение в быту помогает мне сохранять максимальную эффективность. Так что с каждым годом форма становится только лучше. И сейчас она оптимальная.

– Ты рассказывал, что твоим кумиром был Златан Ибрагимович. Что хотел у него перенять?

– Это форвард моей комплекции. Он блистал техникой, и я стремился играть так же изящно и красиво, но при этом эффективно. Для рослых нападающих Златан – икона.

  • 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Швеция. Аллсвенскан Спартак Ибрагимович Златан Заболотный Антон
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Комментарии (2)
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темирхан
1751526413
лучше? а то! спартачи красавцы! покупают игроков уровня 2 дивизиона.болото оно и есть болото.
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jerry093
1751545381
антон, проснись ты обоссался
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