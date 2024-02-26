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  • Сборная Швеции впервые в истории назначила тренера-иностранца

Сборная Швеции впервые в истории назначила тренера-иностранца

26 февраля 2024, 21:59
2

Шведский футбольный союз объявил имя нового главного тренера национальной сборной.

Это известный в прошлом футболист Йон-Даль Томассон, поигравший за «Милан», «Ньюкасл», «Фейеноорд» и другие клубы.

Он приступит к выполнению обязанностей с 1 марта. Контракт рассчитан до завершения отбора ЧМ-2026 с опцией автоматического продления в случае квалификации на чемпионат мира.

  • Томассон – первый тренер-иностранец в истории сборной Швеции.
  • Он сменил Янне Андерссона, который возглавлял команду с 2016 года.
  • Датчанин ранее тренировал «Эксельсиор», «Роду», «Мальме» и «Блэкберн».
  • Шведы не пробились на Евро-2024.

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Источник: сайт Шведского футбольного союза
Швеция. Аллсвенскан Чемпионат Европы Швеция Томассон Йон-Даль
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1709012025
Это иностранец?
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zigbert
1709037740
В старые времена шведы частенько не попадали на ЧЕ а вот на ЧМ попадали регулярно. Может поспешили с Андерссоном?
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