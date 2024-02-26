Сборная Швеции впервые в истории назначила тренера-иностранца

Шведский футбольный союз объявил имя нового главного тренера национальной сборной.
Это известный в прошлом футболист Йон-Даль Томассон, поигравший за «Милан», «Ньюкасл», «Фейеноорд» и другие клубы.
Он приступит к выполнению обязанностей с 1 марта. Контракт рассчитан до завершения отбора ЧМ-2026 с опцией автоматического продления в случае квалификации на чемпионат мира.
- Томассон – первый тренер-иностранец в истории сборной Швеции.
- Он сменил Янне Андерссона, который возглавлял команду с 2016 года.
- Датчанин ранее тренировал «Эксельсиор», «Роду», «Мальме» и «Блэкберн».
- Шведы не пробились на Евро-2024.
Источник: сайт Шведского футбольного союза