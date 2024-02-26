Сборная Швеции впервые в истории назначила тренера-иностранца

Шведский футбольный союз объявил имя нового главного тренера национальной сборной.

Это известный в прошлом футболист Йон-Даль Томассон, поигравший за «Милан», «Ньюкасл», «Фейеноорд» и другие клубы.

Он приступит к выполнению обязанностей с 1 марта. Контракт рассчитан до завершения отбора ЧМ-2026 с опцией автоматического продления в случае квалификации на чемпионат мира.